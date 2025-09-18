PODCAST CANLI YAYIN

18 EYLÜL GAZİ VE GAZİ YAKINI ATAMA SONUÇ EKRANI 2025 | 630 şehit yakını atama sonuçları isim listesi nereden öğrenilir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni"nde konuşma gerçekleştirdi. Düzenlenen programda hak sahiplerinin devlet kurumlarındaki uygun kadrolara yerleştirilmesi sağlanacak. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Çekeceğimiz kura ile 630 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atamalarını gerçekleştireceğiz. 51 bin 940 şehit yakınını kamuda istihdam etmiş oluyoruz." ifadelerine yer verdi. Peki kura sonuçları nereden öğrenilecek? İşte isim listesine dair merak edilenler.

Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının kamuya atama süreci büyük bir merakla bekleniyordu. Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar atama sonuçlarını ne zaman ve nasıl öğrenebileceklerini araştırıyor.

Kura Çekimi 18 Eylül'de Yapıldı

Atamalar, 18 Eylül 2025 tarihinde düzenlenen törenle belirlendi. Programa Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarıyla başlandı ve kura çekimi saat 14.30'da yapıldı.

Başkan Erdoğan kura töreninde yaptığı açıklamada, "Bugünkü atamayla birlikte 51 bin 900 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı kamuda istihdam etmiş oluyoruz. Şehitlerimizin muazzez hatırasını, gazilerimizin gönlünü incitecek en ufak söze, beyana tahammülümüz yok. Bu konudaki kararlılık ve hassasiyetimizden hiçbirinizin şüphesi olmasın. Ne bu vatanın ve milletin, ne sizin başınız öne eğilmeyecek. Her daim sizlerin yanınızda olmaya, sizlere kol kanat germeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

Kura sonuçları açıklandığında adaylar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecek.

Bakanlık sonuç sorgulama linkini erişime açar açmaz duyuru yapacak.

Toplam 630 Kişilik Atama

Kura ile 630 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamu görevine atanacak.

Bu kapsamda, toplamda 51 bin 940 şehit yakını kamu sektöründe istihdam edilmesi hedefleniyor. Atamalar, ilgili prosedürler tamamlandıktan sonra resmi olarak duyurulacak.

Kamu Kurumlarında 51 Bin Şehit Yakını ve Gazi İstihdam Edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının sosyo-ekonomik hayata aktif katılımını desteklemek amacıyla önemli bir adım attı. Bakanlık, son 29 yılda 51 bin 359 kişinin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesini sağlayarak, bu kesimin ekonomik ve sosyal hayata entegrasyonunu güçlendirdi.

İstihdam Desteğiyle Hayata Katılım Artıyor

Şehit yakını ve gazilerin kamu kurumlarında istihdam edilmesi, sadece ekonomik bir destek niteliği taşımıyor; aynı zamanda toplumsal hayata katılımlarını artırıyor. Bakanlık yetkilileri, atamaların bu kesimin yaşam standartlarını yükseltmek ve sosyal hayatta daha aktif rol almalarını sağlamak amacıyla yapıldığını vurguladı.

Sağlık Hizmetlerinde Öncelik

İstihdam desteğinin yanı sıra sağlık alanında da önemli adımlar atıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen yeni uygulama kapsamında, gazi ve gazi yakınları poliklinik hizmetlerinde ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alırken öncelik hakkına sahip oluyor. Bu uygulama, sağlık hizmetlerine erişimde zaman kaybını azaltmayı ve ihtiyaç sahiplerinin öncelikli hizmet almasını hedefliyor.

Enerji Desteğiyle Ekonomik Rahatlama

Bakanlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ortak yürüttüğü bir projeyle, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının evlerinde kullandıkları doğal gazda yüzde 50 indirim sağladı. Bu adım, hem ekonomik yükü hafifletiyor hem de ailelerin günlük yaşamını kolaylaştırıyor.

Sosyal ve Kültürel Destekler Devam Ediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yalnızca istihdam ve ekonomik destekle sınırlı kalmayarak, şehit yakını ve gazilerin sosyal ve kültürel hayata katılımını artıracak projeler geliştirmeyi sürdürüyor. Eğitimden ulaşıma, sağlıktan sosyal faaliyetlere kadar birçok alanda sağlanan destekler, bu kesimin toplumla bütünleşmesini güçlendiriyor.

Bakanlık yetkilileri, önümüzdeki dönemde de şehit yakını ve gazilerin hayat standartlarını yükseltecek yeni projeler üzerinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Faizsiz konut kredisi desteği

Barınma desteği kapsamında, gazilere bir konutla sınırlı olmak üzere faizsiz konut kredisi imkanı veriliyor. Bu yıl için kredi miktarı 942 bin lira olurken, gazilere ayrıca sıra tahsisli kamu konutlarında ek 40 puan avantajı, evde kullanılan elektrikte yüzde 40, su da ise yüzde 50 indirim uygulanıyor.

Gazilerin çocuklarına yılda bir kez eğitim ve öğretim yardımı da yapılıyor. Buna ek olarak özel ortaöğretim kurumlarının yüzde 3'lük ücretsiz kontenjanından faydalandırılıyor.

Gazi ve yakınlarına psikososyal destek vermek amacıyla düzenli ziyaretler gerçekleştiren Bakanlık, 2017'den bu yana 812 bin 278 gazi ve gazi yakınıyla evlerinde veya iş yerlerinde bir araya geldi.

Ayrıca, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 36 bin 373 gazinin, KKTC tarafından hazırlanan Milli Mücadele Madalyaları, son 6 yıldır takdim ediliyor. Bu kapsamda bugüne kadar 31 bin 180 gaziye madalyaları ulaştırıldı.

ÖTV muafiyetinden yararlandırılıyor

Bakanlık, gazi ve gazi yakınlarına ulaşımda da destek sağlıyor. Bugüne kadar 146 bin 387 gazi ve gazi yakını, şehir içi toplu taşıma, demiryolu ve deniz yollarının şehir içi ile şehirler arası hatlardan ücretsiz faydalandırıldı.

Ayrıca Türk Hava Yolları ve Ajet ile yapılan protokoller kapsamında uçuşlarda yüzde 50 indirim uygulanıyor, engellilik oranı yüzde 90'ın üzerinde olan ve özel donanımlı araç kullanması gereken gaziler, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden de yararlandırılıyor.