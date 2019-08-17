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17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin 20’nci yılı... Bu görüntüleri unutmayın...

Tarihler 17 Ağustos 1999'u, saatler 03.02'yigösterdiğinde Türkiye, tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. 1999 Gölcük depremi bugün 20. yıl dönümünde. 7.4'lük deprem Marmara Bölgesi'nde etkili oldu. Kocaeli'de 9 bin 477, Sakarya'da 3 bin 891, Yalova'da 2 bin 504, İstanbul'da 981, Bolu'da 270, Bursa'da 268, Eskişehir'de 86 ve Zonguldak il sınırı içinde de 3 kişi olmak üzere toplam 17 bin 480 kişinin can verdi. Yine binlerce kişi evinden yurdundan oldu. İsimler değişse de acılar 20 yıldır aynı...

17.08.2019 10:25 - Son Güncelleme: 17.08.2019 10:31
17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin 20’nci yılı... Bu görüntüleri unutmayın...

17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan, hepimizi acılara boğan Marmara Depremi'nin üzerinden tam 20 yıl geçti.

17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin 20’nci yılı... Bu görüntüleri unutmayın...

Marmara depreminin 20'nci yılında acılar unutulmazken, bu denli büyük felaketlerin bir daha yaşanmaması için dua ediliyor.

17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin 20’nci yılı... Bu görüntüleri unutmayın...

17 Ağustos depremini anlatan fotoğraflar hala hafızalarda.

17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin 20’nci yılı... Bu görüntüleri unutmayın...

İşte 17 Ağustos'a dair yürek burkan ve deprem gerçeğini bir kez daha gösteren fotoğraflar.

17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin 20’nci yılı... Bu görüntüleri unutmayın...
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