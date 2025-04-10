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11 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları: Benzine indirim geldi mi, ne zaman geçerli?

Akaryakıt piyasasında yaşanan gelişmeler, Brent petrolün yönlendirdiği dalgalanmalarla birlikte önemli fiyat indirimlerine sahne oluyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikalarının ardından düşen petrol fiyatları, benzin de dahil olmak üzere tüm akaryakıt türlerine olumlu yansımalarını sürdürüyor. Peki, benzine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 11 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...

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Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 10:22 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 10:22
11 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları: Benzine indirim geldi mi, ne zaman geçerli?

Önceki günlerde uygulanan indirimler, piyasada hareketliliği artırdı. Salı günü LPG'de litre fiyatına 80 kuruş, Çarşamba günü motorin fiyatında 2 lira 64 kuruşluk indirim uygulanırken, Perşembe günü benzinde 2 lira 18 kuruşluk düşüş yaşandı. Bugün ise benzin fiyatında ek bir indirim yapılarak, toplamda iki gün içerisinde yaklaşık 3 lira 53 kuruşluk bir avantaj sağlandı. Peki il il benzin fiyatları ne kadar? İşte 11 Nisan akaryakıt fiyatlarında güncel liste!

11 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları: Benzine indirim geldi mi, ne zaman geçerli?

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 43.37 TL

Motorin litre fiyatı: 44.32 TL

LPG litre fiyatı: 27.39 TL

11 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları: Benzine indirim geldi mi, ne zaman geçerli?

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 43.22 TL

Motorin litre fiyatı: 44.20 TL

LPG litre fiyatı: 26.79 TL

11 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları: Benzine indirim geldi mi, ne zaman geçerli?

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 43.94 TL

Motorin litre fiyatı: 45.07 TL

LPG litre fiyatı: 27.29 TL

11 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları: Benzine indirim geldi mi, ne zaman geçerli?

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 44.31 TL

Motorin litre fiyatı: 45.43 TL

LPG litre fiyatı: 27.24 TL

11 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları: Benzine indirim geldi mi, ne zaman geçerli?

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, uluslararası piyasalar ve döviz kuru dikkate alınarak belirleniyor. Pompa fiyatlarının hesaplanmasında birkaç temel unsur öne çıkıyor.

Akaryakıt fiyatı belirlenirken ilk adımda gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanıyor. Bu fiyat, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile günlük dolar kuru takip edilerek oluşturuluyor. Belirli bir fiyat değişim farkı dikkate alınarak gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı belirleniyor.

Ardından bu fiyata, ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı ortaya çıkıyor. Son olarak Katma Değer Vergisi (KDV) de ilave edilerek, tüketicinin pompadan aldığı nihai akaryakıt fiyatı hesaplanıyor.

11 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları: Benzine indirim geldi mi, ne zaman geçerli?

Küresel piyasalarda tansiyonu yükselten ABD ve Çin arasındaki ekonomik restleşme, enerji piyasalarına da yansıdı. Bu gelişmelerin etkisiyle Brent petrol fiyatı, Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv, AA)