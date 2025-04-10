11 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları: Benzine indirim geldi mi, ne zaman geçerli?

Önceki günlerde uygulanan indirimler, piyasada hareketliliği artırdı. Salı günü LPG'de litre fiyatına 80 kuruş, Çarşamba günü motorin fiyatında 2 lira 64 kuruşluk indirim uygulanırken, Perşembe günü benzinde 2 lira 18 kuruşluk düşüş yaşandı. Bugün ise benzin fiyatında ek bir indirim yapılarak, toplamda iki gün içerisinde yaklaşık 3 lira 53 kuruşluk bir avantaj sağlandı. Peki il il benzin fiyatları ne kadar? İşte 11 Nisan akaryakıt fiyatlarında güncel liste!
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 43.37 TL
Motorin litre fiyatı: 44.32 TL
LPG litre fiyatı: 27.39 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 43.22 TL
Motorin litre fiyatı: 44.20 TL
LPG litre fiyatı: 26.79 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 43.94 TL
Motorin litre fiyatı: 45.07 TL
LPG litre fiyatı: 27.29 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 44.31 TL
Motorin litre fiyatı: 45.43 TL
LPG litre fiyatı: 27.24 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, uluslararası piyasalar ve döviz kuru dikkate alınarak belirleniyor. Pompa fiyatlarının hesaplanmasında birkaç temel unsur öne çıkıyor.
Akaryakıt fiyatı belirlenirken ilk adımda gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanıyor. Bu fiyat, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile günlük dolar kuru takip edilerek oluşturuluyor. Belirli bir fiyat değişim farkı dikkate alınarak gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı belirleniyor.
Ardından bu fiyata, ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı ortaya çıkıyor. Son olarak Katma Değer Vergisi (KDV) de ilave edilerek, tüketicinin pompadan aldığı nihai akaryakıt fiyatı hesaplanıyor.
Küresel piyasalarda tansiyonu yükselten ABD ve Çin arasındaki ekonomik restleşme, enerji piyasalarına da yansıdı. Bu gelişmelerin etkisiyle Brent petrol fiyatı, Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv, AA)