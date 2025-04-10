11 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları: Benzine indirim geldi mi, ne zaman geçerli?

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, uluslararası piyasalar ve döviz kuru dikkate alınarak belirleniyor. Pompa fiyatlarının hesaplanmasında birkaç temel unsur öne çıkıyor.

Akaryakıt fiyatı belirlenirken ilk adımda gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanıyor. Bu fiyat, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile günlük dolar kuru takip edilerek oluşturuluyor. Belirli bir fiyat değişim farkı dikkate alınarak gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı belirleniyor.

Ardından bu fiyata, ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı ortaya çıkıyor. Son olarak Katma Değer Vergisi (KDV) de ilave edilerek, tüketicinin pompadan aldığı nihai akaryakıt fiyatı hesaplanıyor.