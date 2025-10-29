102. yılında belgelerle Cumhuriyet! Arşivden neler çıktı
Türkiye Cumhuriyeti 120 yaşında... Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" ilkesiyle temellerini attığı Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan süreci, Devlet Arşivleri'ndeki tarihi kayıtlarla yeniden canlandı. Belgelerde, 29 Ekim 1923'te "Türkiye Devleti'nin hükümet şekli Cumhuriyettir" hükmünün Meclis'te kabul edilmesi, yurt içi ve dışında yankı uyandıran kutlamalar, Atatürk inkılaplarına dair resmi yazışmalar ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına ait coşkulu bayram hazırlıkları yer alıyor. 102 yıldır her 29 Ekim'de aynı inançla kutlanan Cumhuriyet, arşivlerde saklı bu belgelerle bir kez daha milletin bağımsızlık destanını hatırlatıyor. İşte 102. yaşında belgelerle Cumhuriyet...
