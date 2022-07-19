📢 1443 TL taksitle İstanbul, İzmir, Bursa 2+1, 3+1 daire fırsatı! 💒 Sakın kaçırmayın! TOKİ 3.151 konut başvuruları BUGÜN başladı!

EN UCUZ TOKİ FİYATI NE KADAR 2022?

Satışa sunulacak 3 binden fazla konutta en ucuz fiyatlar Yozgat'ta satışa sunuluyor. Yozgat'taki dairelerin fiyatları 163 bin TL'den başlayacak. En düşük taksit ödemesi ise Aksaray için geçerli olacak. Aksaray'daki satışlar için taksit tutarı 1.443 TL olacak.