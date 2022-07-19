📢 1443 TL taksitle İstanbul, İzmir, Bursa 2+1, 3+1 daire fırsatı! 💒 Sakın kaçırmayın! TOKİ 3.151 konut başvuruları BUGÜN başladı!
TOKİ, yeni bir kurayla satış programına başlıyor. Kurayla 24 şehirde toplamda 3 bin 151 konut satışı yapılacak. TOKİ başvuru şartları ve konu hakkında detaylar için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
19.07.2022 10:55 - Son Güncelleme: 19.07.2022 10:55
AYLIK 1.442 TL TAKSİTLE TOKİ FIRSATI!
Yapılacak satışlarda en düşük ev fiyatı 163 bin TL'den başlıyor. En düşük aylık ödeme 1.442 TL taksite denk geliyor. Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat seçeneklerine sahip olurken, 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek.