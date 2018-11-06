TOKİnin dar gelirliler için yaptığı konutların tam listesi! 269 lira taksitle nasıl ev sahibi olunur?

TOKİ'nin dar gelirliler için yaptığı konutların tam listesi! 269 lira taksitle nasıl ev sahibi olunur?
TOKİ dar gelirli vatandaşlar için konut yapımına devam ediyor. Yurdun birçok bölgesinde inşaatlar son sürat devam ederken ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar da TOKİ'nin bu projelerini yakından takip ediyor. İşte TOKİ'nin dar gelirli vatandaşlar için yaptığı konutların il il tam listesi... (Alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir)
6 Kasım 2018 Salı, 10:29:09
Güncelleme: 11:00:25
Afyon Dazkırı
Konut Sayısı: 21
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 334
Başlangıç Fiyatı (TL): 100.260
Amasya Göynücek
Konut Sayısı: 52
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 602
Başlangıç Fiyatı (TL): 135.616
Ankara Sincan
Konut Sayısı: 1250
Son Başvuru Tarihi: 16/11/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 1184
Başlangıç Fiyatı (TL): 189.508
Ankara Mamak Altıağaç
Konut Sayısı: 10
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 575
Başlangıç Fiyatı (TL): 110.507
Ankara Mamak Gülseren
Konut Sayısı: 291
Son Başvuru Tarihi:31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 349
Başlangıç Fiyatı (TL): 82.891