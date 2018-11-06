TOKİnin dar gelirliler için yaptığı konutların tam listesi! 269 lira taksitle nasıl ev sahibi olunur?

TOKİ'nin dar gelirliler için yaptığı konutların tam listesi! 269 lira taksitle nasıl ev sahibi olunur?

TOKİ dar gelirli vatandaşlar için konut yapımına devam ediyor. Yurdun birçok bölgesinde inşaatlar son sürat devam ederken ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar da TOKİ'nin bu projelerini yakından takip ediyor. İşte TOKİ'nin dar gelirli vatandaşlar için yaptığı konutların il il tam listesi... (Alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir)

6 Kasım 2018 Salı, 10:29:09 Güncelleme: 11:00:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





