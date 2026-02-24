PODCAST CANLI YAYIN

TOKİ Uşak kurası isim listesi: 2 bin 558 aile ev sahibi! Asil ve yedekler açıklanıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Uşak konut projesinin kura çekilişi 24 Şubat 2026 Salı günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Hak sahiplerinin belirleneceği kura organizasyonu Uşak Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak.

Giriş Tarihi:
TOKİ Uşak kurası isim listesi: 2 bin 558 aile ev sahibi! Asil ve yedekler açıklanıyor - 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) tarafından yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Uşaklı vatandaşların merakla beklediği kura çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. 500 bin sosyal konut hamlesinin bir parçası olan bu dev projede hak sahipleri bugün belirleniyor.

TOKİ Uşak kurası isim listesi: 2 bin 558 aile ev sahibi! Asil ve yedekler açıklanıyor - 2

TOKİ UŞAK KURA ÇEKİMİ BAŞLIYOR

Kura Çekilişi Detayları

Uşak ili için düzenlenen kura organizasyonuna dair bilgiler şu şekildedir:

  • Tarih ve Saat: Kura çekilişi, 24 Şubat 2026 Salı günü (bugün) saat 11.00 itibarıyla başlayacaktır.

  • Etkinlik Yeri: Çekiliş, Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacaktır.

  • Canlı Yayın: Salona gidemeyen vatandaşlar, çekilişi YouTube üzerinden canlı olarak takip edebileceklerdir.

TOKİ Uşak kurası isim listesi: 2 bin 558 aile ev sahibi! Asil ve yedekler açıklanıyor - 3

Uşak Sosyal Konut Projesi Kura Bilgileri

Sıra No İlçe Proje Adı Konut Sayısı Banka Kura Tarihi & Saat Kura Yeri
1 MERKEZ Uşak Merkez 1570/500000 1570 Halk Bankası 24.02.2026 11:00 Uşak Üni. R.T.E. Kongre ve Kültür Merkezi
2 BANAZ Uşak Banaz 300/500000 300 Halk Bankası 24.02.2026 11:00 Uşak Üni. R.T.E. Kongre ve Kültür Merkezi
3 EŞME Uşak Eşme 300/500000 300 Halk Bankası 24.02.2026 11:00 Uşak Üni. R.T.E. Kongre ve Kültür Merkezi
4 KARAHALLI Uşak Karahallı 100/500000 100 Ziraat Bankası 24.02.2026 11:00 Uşak Üni. R.T.E. Kongre ve Kültür Merkezi
5 SİVASLI Uşak Sivaslı 94/500000 94 Ziraat Bankası 24.02.2026 11:00 Uşak Üni. R.T.E. Kongre ve Kültür Merkezi
6 SİVASLI Sivaslı (Pınarbaşı) 94/500000 94 Ziraat Bankası 24.02.2026 11:00 Uşak Üni. R.T.E. Kongre ve Kültür Merkezi
7 ULUBEY Uşak Ulubey 100/500000 100 Ziraat Bankası 24.02.2026 11:00 Uşak Üni. R.T.E. Kongre ve Kültür Merkezi
TOKİ Uşak kurası isim listesi: 2 bin 558 aile ev sahibi! Asil ve yedekler açıklanıyor - 4

TOKİ Kura Sonucu Sorgulama Rehberi

Uşak'taki toplam 2.558 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlenmektedir. Sonuçları şu kanallardan sorgulayabilirsiniz:

1. e-Devlet Kapısı Üzerinden Sorgulama

En hızlı ve resmi yöntemdir:

  • e-Devlet TOKİ Kura Sonucu Sorgulama sayfasına gidin.

  • T.C. Kimlik Numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

  • "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" hizmetini kullanarak adınıza çıkan bir sonuç olup olmadığını kontrol edin.

TOKİ Uşak kurası isim listesi: 2 bin 558 aile ev sahibi! Asil ve yedekler açıklanıyor - 5

2. TOKİ Resmi Web Sitesi

  • toki.gov.tr adresine girerek "Kura Sonuç Sorgulama" bölümünden T.C. Kimlik Numaranızla sorgulama yapabilirsiniz.

  • Ayrıca "Duyurular" sekmesinde Bolu ili için asil ve yedek hak sahiplerinin tam isim listesi PDF formatında yayınlanacaktır.

TOKİ Uşak kurası isim listesi: 2 bin 558 aile ev sahibi! Asil ve yedekler açıklanıyor - 6

ÜCRET İADESİ NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?

  • Ücret İadesi: Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, başvuru sırasında yatırdıkları bedeli çekiliş tarihinden 5 iş günü sonra ilgili banka şubelerinden (Halkbank veya Ziraat Bankası) geri alabilirler.

TOKİ Uşak kurası isim listesi: 2 bin 558 aile ev sahibi! Asil ve yedekler açıklanıyor - 7

  • Asil ve Yedek Liste: Kurada hem asil hem de yedek talihliler belirlenmektedir; asil listeden sözleşme imzalamayan olursa hak yedeklere geçmektedir.

TOKİ Uşak kurası isim listesi: 2 bin 558 aile ev sahibi! Asil ve yedekler açıklanıyor - 8

Süreç Nasıl Devam Edecek?

Kura çekimleri, TOKİ'nin resmi duyuruları ve noter huzurunda şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Uşak'taki çekimlerin ardından takvim yarın Isparta, 26 Şubat'ta Burdur ve 27 Şubat'ta Edirne, Denizli, Osmaniye illeri ile devam edecek.

TOKİ Uşak kurası isim listesi: 2 bin 558 aile ev sahibi! Asil ve yedekler açıklanıyor - 9
TOKİ Uşak kurası isim listesi: 2 bin 558 aile ev sahibi! Asil ve yedekler açıklanıyor - 11

(Fotoğraflar AA arşiv, TOKİ resmi sitesi ve Takvim.com.tr grafik servisine aittir.)