TOKİ Uşak kurası isim listesi: 2 bin 558 aile ev sahibi! Asil ve yedekler açıklanıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) tarafından yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Uşaklı vatandaşların merakla beklediği kura çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. 500 bin sosyal konut hamlesinin bir parçası olan bu dev projede hak sahipleri bugün belirleniyor.