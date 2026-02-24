TOKİ Uşak kurası isim listesi: 2 bin 558 aile ev sahibi! Asil ve yedekler açıklanıyor

|1
|MERKEZ
|Uşak Merkez 1570/500000
|1570
|Halk Bankası
|24.02.2026 11:00
|Uşak Üni. R.T.E. Kongre ve Kültür Merkezi
|2
|BANAZ
|Uşak Banaz 300/500000
|300
|Halk Bankası
|24.02.2026 11:00
|Uşak Üni. R.T.E. Kongre ve Kültür Merkezi
|3
|EŞME
|Uşak Eşme 300/500000
|300
|Halk Bankası
|24.02.2026 11:00
|Uşak Üni. R.T.E. Kongre ve Kültür Merkezi
|4
|KARAHALLI
|Uşak Karahallı 100/500000
|100
|Ziraat Bankası
|24.02.2026 11:00
|Uşak Üni. R.T.E. Kongre ve Kültür Merkezi
|5
|SİVASLI
|Uşak Sivaslı 94/500000
|94
|Ziraat Bankası
|24.02.2026 11:00
|Uşak Üni. R.T.E. Kongre ve Kültür Merkezi
|6
|SİVASLI
|Sivaslı (Pınarbaşı) 94/500000
|94
|Ziraat Bankası
|24.02.2026 11:00
|Uşak Üni. R.T.E. Kongre ve Kültür Merkezi
|7
|ULUBEY
|Uşak Ulubey 100/500000
|100
|Ziraat Bankası
|24.02.2026 11:00
|Uşak Üni. R.T.E. Kongre ve Kültür Merkezi