Bakan Murat Kurum’dan “Bu Başarı Türkiye’nin” film paylaşımı: Kuruluş Orhan'dan Mert Yazıcıoğlu da yer aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre 11 ilde 455 bin afet konutunun teslimi yapıldı.

Filmde Volkan Demirel, Bahattin Sofuoğlu, Rıza Kayaalp, Busenaz Çakıroğlu, Demet Akalın, Zuhal Topal, Mert Yazıcıoğlu, Arda Türkmen, Fulya Öztürk ve Orhan Gencebay gibi ünlü isimler yer aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesindeki çalışmaları anlatan 'Bu Başarı Türkiye'nin' isimli özel film hazırladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yürütülen Asrın İnşa Seferberliği'nin konu edildiği, "Bu Başarı Türkiye'nin" isimli filmi paylaştı.

ʺBu Başarı Türkiye'ninʺ filminden kareler / Fotoğraflar filmden ekran resmi olarak alınmıştır.

"YENİDEN BAŞLAYAN HAYATLAR"

Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında,"Yeniden kurulan şehirler, yeniden başlayan hayatlar ve o anlara eşlik eden çok tanıdık yüzler... Bu başarı hikayesini sonuna kadar izlemek isteyeceksiniz."ifadelerini kullandı.

Ünlü isimler "Asrın inşa seferberliği" filminde buluştu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın koordinesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GYO, İLBANK ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü işbirliğiyle tamamlanan Asrın İnşa Seferberliği için özel film hazırlandı.