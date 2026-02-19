Bakan Murat Kurum’dan “Bu Başarı Türkiye’nin” film paylaşımı: Kuruluş Orhan'dan Mert Yazıcıoğlu da yer aldı
Deprem bölgesinde yürütülen Asrın İnşa Seferberliği’ni anlatan “Bu Başarı Türkiye’nin” filmi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. TOKİ ve ilgili kurumların koordinasyonunda hazırlanan filmde sanat, spor ve medya dünyasından ünlü isimler boy gösterdi. İlgi gören filmde ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan'ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu da yer aldı.
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesindeki çalışmaları anlatan 'Bu Başarı Türkiye'nin' isimli özel film hazırladı.
- Filmde Volkan Demirel, Bahattin Sofuoğlu, Rıza Kayaalp, Busenaz Çakıroğlu, Demet Akalın, Zuhal Topal, Mert Yazıcıoğlu, Arda Türkmen, Fulya Öztürk ve Orhan Gencebay gibi ünlü isimler yer aldı.
- Çekimlerin tamamı deprem bölgelerinde, gerçek konutlarda ve dükkanlarda gerçekleştirildi.
- Film, depremzede vatandaşların yeni evlerine taşınma ve yerleşme süreçlerini konu alıyor.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre 11 ilde 455 bin afet konutunun teslimi yapıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yürütülen Asrın İnşa Seferberliği'nin konu edildiği, "Bu Başarı Türkiye'nin" isimli filmi paylaştı.
"YENİDEN BAŞLAYAN HAYATLAR"
Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında,"Yeniden kurulan şehirler, yeniden başlayan hayatlar ve o anlara eşlik eden çok tanıdık yüzler... Bu başarı hikayesini sonuna kadar izlemek isteyeceksiniz."ifadelerini kullandı.Ünlü isimler "Asrın inşa seferberliği" filminde buluştu
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın koordinesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GYO, İLBANK ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü işbirliğiyle tamamlanan Asrın İnşa Seferberliği için özel film hazırlandı.
"BU BAŞARI TÜRKİYE'NİN"
"Bu Başarı Türkiye'nin" isimli filmde, depremin ilk anından itibaren Hatay'a yardım çağrısı yapan milli futbolcu Volkan Demirel, motosiklet yarışçısı Bahattin Sofuoğlu, milli güreşçi Rıza Kayaalp, Dünya ve Avrupa şampiyonu boksör Busenaz Çakıroğlu, şarkıcı Demet Akalın, sunucu ve oyuncu Zuhal Topal, oyuncu Mert Yazıcıoğlu, şef Arda Türkmen, gazeteci Fulya Öztürk ve sanatçı Orhan Gencebay yer aldı.
DEPREMZEDE VATANDAŞLARIN TAŞINMA VE YERLEŞME SÜRECİ KONU EDİLDİ
Depremzede vatandaşların taşınma ve yerleşme süreçlerinin konu edildiği filmde, Arda Türkmen yeni evine yerleşmiş bir ailenin ilk misafiri için yemek yaparken, Demet Akalın bir esnafın siftahına katkıda bulunuyor.
Orhan Gencebay evine yeni yerleşmiş bir ailenin çocuklarının nişan kurdelesini "Berhudar olun"diye keserken, Volkan Demirel "Evimize gidiyoruz" diyerek yeni halı sahalarına kavuşan Hataylı çocukların antrenmanına eşlik ediyor.
KURULUŞ ORHAN'DAN MERT YAZICIOĞLU DA FİLMDE OYNADI
Şampiyon sporcuların, yeni evlerine kavuşan vatandaşların eşyalarını taşımaya yardım etmesinin görüntülerinin yer aldığı filmde, oyuncu Mert Yazıcıoğlu ise kendi rol aldığı diziyi depremzede aileyle birlikte izliyor.
Dayanışma, birlik ve beraberlik ile yeniden ayağa kalkmanın hikayesinin anlatıldığı filmin çekimlerinin tamamı deprem bölgelerinde, gerçek konutlarda ve dükkanlarda gerçekleştirildi.
455 BİN AFET KONUTU
Filmde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Depremin vurduğu 11 ilimizde yapımı tamamlanan 455 bininci afet konutumuzu hak sahibi kardeşlerimize teslim etmenin gururunu yaşıyoruz."ifadesine yer verildi.