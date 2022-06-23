TOKİ 2022 başvuruları ne zaman? TOKİ İstanbul, İzmir, Adana, Konya, Diyarbakır 2022 başvuruları başladı mı? toki.gov.tr İşte yeni projeler...

TOKİ PROJELERİNE OLUMLU TEPKİLER GELİYOR

TOKİ'nin 27 ilde satışa çıkaracağı arsa haberleri ev hayali olan çiftleri bir hayli mutlu etti. İzin günlerinde gezmeye çıkan ve yıllardır hayalleri kendi arsaları üzerine bir ev inşa etmek olan olduğunu söyleyen Cemil Can ve Burçak çifti, TOKİ tarafından 29-30 Haziran'da düzenlenecek müzayedeye katılarak istedikleri arsayı alacaklarını söyledi. Müzayedede projelerine uygun bir arsa almayı planladıklarını aktaran çift, "TOKİ'nin projelerine denk geldik. Bizim inşa etmek istediğimiz evin arsa tipleri tam orada. Eşimle beraber araştırıp karar verdik" dedi.