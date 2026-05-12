Metrekaresi bir servet: Dünyanın en pahalı 10 evi ve şehirleri

Dünya genelinde gayrimenkul piyasası, ekonomik dalgalanmalara rağmen lüks segmentte yükselişini sürdürüyor. Güvenli liman arayışı, sınırlı arazi arzı ve ultra lüks yaşam standartları birleşince Monako'dan Hong Kong'a kadar bazı şehirlerde ev sahibi olmak devasa bir yatırım yarışına dönüştü. İşte dünyanın en pahalı konut piyasalarına sahip ülkeleri ve fiyatları zirveye taşıyan başlıca etkenler…

Bazı şehirlerde ev sahibi olmak artık sadece barınma değil, dev bir yatırım anlamına geliyor. Ada devletleri ve küresel finans merkezleri, bugün dünyanın en yüksek konut fiyatlarına sahip bölgeleri arasında yer alıyor. İsviçre'nin sakin kıyılarından New York'un gökdelenlerine uzanan bu listede, lüks yaşamın sınırları yeniden çiziliyor.

Dünyanın en pahalı evlerinin bulunduğu ülkeler ve şehirler genelde ultra lüks gayrimenkul piyasalarıyla öne çıkıyor. Özellikle küçük ama zengin bölgeler, finans merkezleri ve sınırlı araziye sahip ülkeler zirvede yer alıyor.

DÜNYANIN EN PAHALI EVLERİNİN BULUNDUĞU İLK 10 ÜLKE

Monako

-Dünyanın en pahalı konut piyasası.

-Ortalama lüks daire fiyatları metrekare başına 50.000–100.000 dolar seviyesine çıkabiliyor.

Hong Kong

-Uzun yıllardır dünyanın en pahalı emlak piyasalarından biri.

-Küçük alan + yüksek nüfus yoğunluğu fiyatları uçuruyor.

İsviçre

-Özellikle Zürih, Cenevre ve Lozan çok pahalı.

-Dünyanın en zengin yatırımcıları burada ev alıyor.

Singapur

-Arazi azlığı nedeniyle konut fiyatları aşırı yüksek.

-Lüks rezidanslar dünya rekorlarına yakın satılıyor.

Birleşik Krallık

-Özellikle Londra dünyanın en pahalı şehirlerinden biri.

-Kensington ve Mayfair bölgeleri ultra lüks.

Amerika Birleşik Devletleri

-New York, San Francisco ve Los Angeles; finans, teknoloji, medya ve eğlence sektörlerinin merkezi olduğu için dünyanın en zengin yatırımcılarını çekiyor. Sınırlı arsa, yüksek talep ve lüks yaşam kültürü fiyatları sürekli artırıyor.

Güney Kore

-Özellikle Seul'de yoğun nüfus, sınırlı arazi ve modern yaşam talebi konut fiyatlarını yükseltiyor. Eğitim, ulaşım ve iş imkanlarının şehirde toplanması emlak piyasasını dünyanın en pahalılarından biri haline getiriyor.

İsrail

-Tel Aviv'de teknoloji şirketleri, yabancı yatırımcı ilgisi ve denize yakın sınırlı yapılaşma alanı fiyatları yukarı taşıyor. Güçlü ekonomi ve yüksek yaşam standartları da konut piyasasını destekliyor.

Fransa

-Paris tarihi yapıları, turizm gücü, lüks yaşam kültürü ve küresel yatırımcı ilgisi nedeniyle dünyanın en pahalı gayrimenkul merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Şehir merkezindeki sınırlı konut arzı fiyatları artırıyor.

Avustralya

-Sidney ve Melbourne'de yüksek yaşam kalitesi, güçlü ekonomi, göçmen talebi ve deniz kıyısındaki sınırlı yerleşim alanları ev fiyatlarını yükseltiyor. Yabancı yatırımcı ilgisi de piyasayı canlı tutuyor.

EN PAHALI ŞEHİRLER

-Monako

-Hong Kong

-Zürih

-Singapur

-Londra

-New York

-Cenevre

-Seul

-Tel Aviv

-Paris

NEDEN BU KADAR PAHALI?

-Arazi azlığı

-Zengin yatırımcı talebi

-Finans merkezi olmaları

-Vergi avantajları

-Güvenlik ve yaşam kalitesi

-Lüks yaşam kültürü

(Visual Capitalist, Takvim foto arşiv)

Sena Demiröz
Sena Demiröz Takvim.com.tr Emlak