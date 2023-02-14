200.000 TL prefabrik 300.000 TL betonarme ev yardımı! Aile Bakanlığı duyurdu! aile.gov.tr EV YARDIMI BAŞVURUSU! Onarım, tamirat, tadilat, yeni bina...

Prefabrik ev yardımı başvurusu başladı! 18 yaş üstü aile bireye verilen prefabrik konut yardımı için hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olmak gerekiyor. Peki, ev yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte prefabrik ev yardımı başvurusu hakkında tüm merak edilenler...