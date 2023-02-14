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Haberler Emlak 200.000 TL prefabrik 300.000 TL betonarme ev yardımı! Aile Bakanlığı duyurdu! aile.gov.tr EV YARDIMI BAŞVURUSU! Onarım, tamirat, tadilat, yeni bina...

200.000 TL prefabrik 300.000 TL betonarme ev yardımı! Aile Bakanlığı duyurdu! aile.gov.tr EV YARDIMI BAŞVURUSU! Onarım, tamirat, tadilat, yeni bina...

Prefabrik ev yardımı başvurusu Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi sonrası en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Aile Bakanlığı devreye girerek vatandaşlara çeşitli sosyal destek yardımları düzenliyor. Bunlardan biri de barınma olarak belirtildi. Barınma yardımı, oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır. Peki, barınma yardımı şartları neler? Prefabrik ev yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

takvim.com.tr
14.02.2023 15:48 - Son Güncelleme: 14.02.2023 15:52
200.000 TL prefabrik 300.000 TL betonarme ev yardımı! Aile Bakanlığı duyurdu! aile.gov.tr EV YARDIMI BAŞVURUSU! Onarım, tamirat, tadilat, yeni bina...

Prefabrik ev yardımı başvurusu başladı! 18 yaş üstü aile bireye verilen prefabrik konut yardımı için hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olmak gerekiyor. Peki, ev yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte prefabrik ev yardımı başvurusu hakkında tüm merak edilenler...

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200.000 TL prefabrik 300.000 TL betonarme ev yardımı! Aile Bakanlığı duyurdu! aile.gov.tr EV YARDIMI BAŞVURUSU! Onarım, tamirat, tadilat, yeni bina...

PREFABRİK EVLERDE KDV DÜŞÜRÜLDÜ

Prefabrik yapı ve konteynerlerin, depremden etkilenen 10 ilde afetzedeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara tesliminde KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü.

200.000 TL prefabrik 300.000 TL betonarme ev yardımı! Aile Bakanlığı duyurdu! aile.gov.tr EV YARDIMI BAŞVURUSU! Onarım, tamirat, tadilat, yeni bina...

Barınma desteği içerisinde bulunan betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı için başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılıyor.

200.000 TL prefabrik 300.000 TL betonarme ev yardımı! Aile Bakanlığı duyurdu! aile.gov.tr EV YARDIMI BAŞVURUSU! Onarım, tamirat, tadilat, yeni bina...

AİLE BAKANLIĞI PREFABRİK EV YARDIMI

Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır.

200.000 TL prefabrik 300.000 TL betonarme ev yardımı! Aile Bakanlığı duyurdu! aile.gov.tr EV YARDIMI BAŞVURUSU! Onarım, tamirat, tadilat, yeni bina...

PREFABRİK EV YARDIMI ŞARTLARI

Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az (2023 yılı için 2.835,60 TL) olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma

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