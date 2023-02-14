200.000 TL prefabrik 300.000 TL betonarme ev yardımı! Aile Bakanlığı duyurdu! aile.gov.tr EV YARDIMI BAŞVURUSU! Onarım, tamirat, tadilat, yeni bina...
Prefabrik ev yardımı başvurusu Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi sonrası en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Aile Bakanlığı devreye girerek vatandaşlara çeşitli sosyal destek yardımları düzenliyor. Bunlardan biri de barınma olarak belirtildi. Barınma yardımı, oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır. Peki, barınma yardımı şartları neler? Prefabrik ev yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...
Prefabrik ev yardımı başvurusu başladı! 18 yaş üstü aile bireye verilen prefabrik konut yardımı için hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olmak gerekiyor. Peki, ev yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte prefabrik ev yardımı başvurusu hakkında tüm merak edilenler...
PREFABRİK EV YARDIMI ŞARTLARI
Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az (2023 yılı için 2.835,60 TL) olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma