Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 500.000 TL konut kredisini aylık kaç TL taksitle veriyorlar? Banka kredilerinde deprem!
Ev alabilmek isteyen lakin rastgele bir birikimi olmayanlar bankaların verilen konut kredisine başvurabilirler. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut alabilmek isteyenlere 500.000 TL'lik konut kredisi vermektedir.
Konut kredisi almak hedefiyle bankaların sunmuş bulunduğu şartlara uyan herkese konut kredisi desteği verilmektedir. Uygun ödeme koşullarıyla ve faiz oranlarıyla ödeyebileceğiniz kredi tutarlarıyla konut kredisi alınabilir. Yakın zamanda konut kredilerine dair çok sayıda farklı kampanyanın da düzenlendiği bilinmektedir. Dolayısıyla özellikle Ziraat Bankası, Vakıfbank ile Halkbank gibi kamu bankaları konut kredisi hususu ile alakalı geniş kapsamlı fırsatların adresi konumunda yer almaktedir.
120 Ay Vadeli Konut Kredisi Desteği
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın sunmuş olduğu konut kredileri en çok 120 ay vadeli olmaktadır.
Ziraat Bankası'nın 120 ay vadeyle 500.000 TL'lik konut kredisi aşağı yukarı yüzde 1,36 faiz seviyesine sahiptir.
Buna göre aylık ödeme tutarı 8.475,64 TL civarıdır. Vakıfbank'ın 120 ay vadeli 500.000 TL'lik konut kredisi %1,29 faiz seviyesi içerir.