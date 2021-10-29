Ziraat Bankası, Akbank, Garanti Bankası ve İNG Bank'tan uygun faiz oranlarıyla 3 ay ertelemeli binlerce lira hemen hesaba yatıyor
4 farklı bankadan 3 ay geciktirmeli ihtiyaç kredisi detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bankalara oluşturulan faiz indirimlerini sonucunda Ziraat Bankası, Akbank, Garanti Bankası ve İNG Bank'tan müşterileri amacıyla 3 ay ertelemeli ve düşük faiz oranlı kredi imkanları sunacağını duyurdu. Hem kamu bankası hem de özel bankalar arasında olan Ziraat Bankası, Akbank, Garanti Bankası ve İNG Bank'ın hazırladığı gereksinim kredisi kampanyası da çoğu vatandaş amacıyla özel fırsatlar sunulmaktadır.
Üç büyük banka olan Ziraat Bankası, Akbank, Garanti Bankası ve İNG Bank'tan müşterilerine düşük faiz oranları ile 3 ay ertelemeli kredi imkânı sunacağını açıkladı!
Hazırlanan kredi kampanyalarına başvur işlemlerini yapıldıktan kısa bir vakit sonra kolaylıkla gereksinim duyduğunuz krediyi alabilirsiniz. Sizlerde nakit gereksiniminiz varsa ve ideal faiz seviyesi gereksinim kredisi arıyorsanız Ziraat Bankası, Akbank, Garanti Bankası ve İNG Bank'ın yeni hazırlamış bulunduğu düşük faiz oranlı gereksinim kredisi kampanyalarına göz atmanızda fayda vardır.
3 Ay Ertelemeli 20.000 TL İhtiyaç Kredisi!
Ziraat Bankası, Akbank, Garanti Bankası ve İNG Bank müşterilerine hazırlamış olduğu 20.000 TL'lik ihtiyaç kredisi 1,35 aylık faiz oranlarıyla 3 ay ertelemeli şekilde geri ödeme planları oluşturulabileceğiniz bir kredi türüdür.
Alacağınız ihtiyaç kredisini 24 ay vadeli olarak geri ödeme planları oluşturabilmektesiniz. Aynı zamanda aldığınız kredi 3 ay geciktirerek de 24 aylık vade süresini başlata biliyorsunuz. Aldığınız 20.000 TL ihtiyaç kredisi 36 ay vade ile ödediğinizde aylık 737,58 TL gibi düşük bir rakamla rahatlıkla geri ödeme gerçekleştirebilmektesiniz.
20.000 TL'lik İhtiyaç Kredisi Başvuru Şartları Nelerdir?
Nakit gereksinimi tespit edilen çoğu vatandaş Ziraat Bankası, Akbank, Garanti Bankası ve İNG Bank'ın hazırlamış bulunduğu 10.000 TL'lik gereksinim kredisine müracaat şartlarının ne bulunduğunu merak etmektedir. Vatandaşlar internet üzerinden Ziraat Bankası, Akbank, Garanti Bankası ve İNG Bank'ın hazırladığı 20.000 TL'lik gereksinim kredisi müracaat şartlarını araştırmaktadır.