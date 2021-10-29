Ziraat Bankası, Akbank, Garanti Bankası ve İNG Bank’tan uygun faiz oranlarıyla 3 ay ertelemeli binlerce lira hemen hesaba yatıyor

Alacağınız ihtiyaç kredisini 24 ay vadeli olarak geri ödeme planları oluşturabilmektesiniz. Aynı zamanda aldığınız kredi 3 ay geciktirerek de 24 aylık vade süresini başlata biliyorsunuz. Aldığınız 20.000 TL ihtiyaç kredisi 36 ay vade ile ödediğinizde aylık 737,58 TL gibi düşük bir rakamla rahatlıkla geri ödeme gerçekleştirebilmektesiniz.