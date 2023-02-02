Zincir marketleri çıldırdı fiyatlar düştü! 25 TL üzeri alışveriş yapan herkese 49 TL 'ye dağıtılıyor! ŞOK 2-7 Şubat FİYAT LİSTESİ! Deterjan, yağ...
ŞOK aktüel ürün katalog listesini yayımladı. Peki bugün Şok hangi ürünlerini tüketicinin beğenisine sundu? ŞOK' ta 25 TL üzeri alışveriş yapan herkese deterjan sadece 49 TL 'ye geliyor. İşte ŞOK 2-7 Şubat FİYAT LİSTESİ! Deterjan, yağ...
02.02.2023 16:46 - Son Güncelleme: 02.02.2023 16:47
ŞOK her haftanın çeşitli ürünleri indirimli fiyatlarıyla tüketicinin beğenisine sunmaya devam ediyor. Şok, 2-7 Şubat aktüel ürün kataloğunu yayımladı. Peki bu hafta Şok' ta neler var?