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Haberler Ekonomi Zincir marketleri çıldırdı fiyatlar düştü! 25 TL üzeri alışveriş yapan herkese 49 TL 'ye dağıtılıyor! ŞOK 2-7 Şubat FİYAT LİSTESİ! Deterjan, yağ...

Zincir marketleri çıldırdı fiyatlar düştü! 25 TL üzeri alışveriş yapan herkese 49 TL 'ye dağıtılıyor! ŞOK 2-7 Şubat FİYAT LİSTESİ! Deterjan, yağ...

ŞOK aktüel ürün katalog listesini yayımladı. Peki bugün Şok hangi ürünlerini tüketicinin beğenisine sundu? ŞOK' ta 25 TL üzeri alışveriş yapan herkese deterjan sadece 49 TL 'ye geliyor. İşte ŞOK 2-7 Şubat FİYAT LİSTESİ! Deterjan, yağ...

02.02.2023 16:46 - Son Güncelleme: 02.02.2023 16:47
Zincir marketleri çıldırdı fiyatlar düştü! 25 TL üzeri alışveriş yapan herkes 49 TL ’ye dağıtılıyor! ŞOK 2-7 Şubat FİYAT LİSTESİ! Deterjan, yağ...

ŞOK her haftanın çeşitli ürünleri indirimli fiyatlarıyla tüketicinin beğenisine sunmaya devam ediyor. Şok, 2-7 Şubat aktüel ürün kataloğunu yayımladı. Peki bu hafta Şok' ta neler var?

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Zincir marketleri çıldırdı fiyatlar düştü! 25 TL üzeri alışveriş yapan herkes 49 TL ’ye dağıtılıyor! ŞOK 2-7 Şubat FİYAT LİSTESİ! Deterjan, yağ...

BU FIRSATLAR KAÇMAZ

Parıltı Kek Fanusu 399 TL
Bambum Naz 6 Kişilik Kahve Fincan Takımı 299 TL
Lav 3'lü Meşrubat-Su Bardağı 59,95 TL
Keramika Ege Pasta Tabağı 34,95 TL
Kilitli Kapak Cam Fırın Kabı 1520 ml 89,95 TL

Zincir marketleri çıldırdı fiyatlar düştü! 25 TL üzeri alışveriş yapan herkes 49 TL ’ye dağıtılıyor! ŞOK 2-7 Şubat FİYAT LİSTESİ! Deterjan, yağ...

Kilitli Kapak Cam Fırın Kabı 1040 74,95 TL
Kilitli Kapak Cam Fırın Kabı 640 ml 59,95 TL
Saklama Kabı 19,95 TL
Saklama Kabı 2'li Set 22,95 TL
Primonovo Biga 3'lü Banyo Aksesuarı 159 TL

Zincir marketleri çıldırdı fiyatlar düştü! 25 TL üzeri alışveriş yapan herkes 49 TL ’ye dağıtılıyor! ŞOK 2-7 Şubat FİYAT LİSTESİ! Deterjan, yağ...

Fin Kapak Tutucu 79,95 TL
Metal File Patates Soğan Sepeti 119 TL
Metal Kaşıklık 44,95 TL
Sargon Porto Zeytin Tabağı 39,95 TL
Sargon Porto Kahvaltılık Peynir Tabağı 32,95 TL

Zincir marketleri çıldırdı fiyatlar düştü! 25 TL üzeri alışveriş yapan herkes 49 TL ’ye dağıtılıyor! ŞOK 2-7 Şubat FİYAT LİSTESİ! Deterjan, yağ...

2 Bölmeli Kare Sunum Tabağı 32,95 TL
2 Bölmeli Sunum Tabağı 32,95 TL
Yağlık Tuzluk 4'lü Set 99,95 TL
Dorian 2'li Tuzluk Seti 54,95 TL
Yer Sofrası 179,90 TL
Katlanır Masa 349,90 TL

Zincir marketleri çıldırdı fiyatlar düştü! 25 TL üzeri alışveriş yapan herkes 49 TL ’ye dağıtılıyor! ŞOK 2-7 Şubat FİYAT LİSTESİ! Deterjan, yağ...

ŞOK yağ fiyatları.

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