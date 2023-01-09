2023 emekli bayram ikramiyesi ödeme tutarı: Kurban, Ramazan Bayramı... Emekli bayram ikramiyesine zam var mı, olacak mı? Ne kadar, kaç TL olacak?

Ramazan ve Kurban Bayramı 2023 yılında 23 Mart ve 28 Haziran tarihinde idrak edilecek. Milyonlarca emekli bayram ikramiyesi almak için gün sayarken 'Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?' sorularına da yanıt aramaya başladı. Memur ve emekli zammı Ocak ayının ilk haftası açıklandı. Gözler güncel bayram ikramiyesi tutarında! Peki Emekli bayram ikramiyesi zamlandı mı, arttı mı? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek ve hangi tarihte?