2023 emekli bayram ikramiyesi ödeme tutarı: Kurban, Ramazan Bayramı... Emekli bayram ikramiyesine zam var mı, olacak mı? Ne kadar, kaç TL olacak?
Memur ve emekli zammı oranının açıklanmasının hemen akabinde gözler emekli bayram ikramiye tutarlarına çevrildi. Emeklilere her yıl Kurban ve Ramazan Bayramı'nda ikramiye veriliyor. Peki 2023 yılında SSK - Bağkur emekli bayram ikramiyesi arttı mı, ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Kurban ve Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek, hangi tarihte? İşte güncel 2023 emekli bayram ikramiyesi tutarı ve diğer tüm detaylar...
Ramazan ve Kurban Bayramı 2023 yılında 23 Mart ve 28 Haziran tarihinde idrak edilecek. Milyonlarca emekli bayram ikramiyesi almak için gün sayarken 'Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?' sorularına da yanıt aramaya başladı. Memur ve emekli zammı Ocak ayının ilk haftası açıklandı. Gözler güncel bayram ikramiyesi tutarında! Peki Emekli bayram ikramiyesi zamlandı mı, arttı mı? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek ve hangi tarihte?
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL 2023?
Geçtiğimiz yıl emekli bayram ikramiyesi 1100 TL olarak ödendi. Yılda 2 kez ödenen ikramiye sonrası emekliler toplamda 2 bin 200 lira ikramiye aldı.
Öte yandan 2023 yılı emekli ikramiyesi ise henüz belli olmadı. Gelişmeleri Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİR?
Ödemenin yapılacağı tarihte, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.