Zam artı ikramiye! Asgari ücretliye 2 müjde birden! Flaş açıklamalar kritik gelişmeler! Milyonlara Temmuz ve Kurban Bayramı'nda...
Asgari ücrete temmuz zammı gelecek mi? sorusu bir süredir gündemdeyken şimdi de asgari ücretlilere bayramda ikramiye verilmesi konuşuluyor. İddinın odağında aylık 4 bin 253 lira 40 kuruş alan milyonlarca çalışan var! Son olarak MKYK sonrası açıklama yapan Ömer Çelik asgari ücret hakkında, ''Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor.'' dedi. Eğer asgari ücrete zam gelirse bundan işsizlik maaşı, staj ücreti, tazminat, doğum yardımı, rapor parası alanlar da yararlanacak. Bir çok ödeme artacak. İşte bayramda asgari ücretliye ikramiye iddiası ve zam hakkında gelişmeler
Asgari ücretliye zam ve ikramiye müjdesi! Milyonların gözü Temmuz zammında. Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi Temmuz ayını bekliyor. Sadece onlar için değil asgari ücretle çalışanlara da güzel haberler geliyor. İddiaya göre yaklaşan Kurban Bayramı'nda 4 bin 253 TL maaş alanlara ikramiye ödenmesi için TMBB'ye teklif götürüldü. Buna göre asgari ücretliye de bayram ikramiyesi verilmesi öneriliyor. İddialar sadece bunlarla sınırlı değil. Peki Asgari ücrete ek zam var mı, gelir mi? Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilecek mi? İşte son dakika gelişmenin ayrıntıları...
ASGARİ ÜCRETE ZAM VAR MI, GELECEK Mİ?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK devam ederken gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir.'' ifadelerini kullandı.