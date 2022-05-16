Zam artı ikramiye! Asgari ücretliye 2 müjde birden! Flaş açıklamalar kritik gelişmeler! Milyonlara Temmuz ve Kurban Bayramı’nda...

Asgari ücretliye zam ve ikramiye müjdesi! Milyonların gözü Temmuz zammında. Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi Temmuz ayını bekliyor. Sadece onlar için değil asgari ücretle çalışanlara da güzel haberler geliyor. İddiaya göre yaklaşan Kurban Bayramı'nda 4 bin 253 TL maaş alanlara ikramiye ödenmesi için TMBB'ye teklif götürüldü. Buna göre asgari ücretliye de bayram ikramiyesi verilmesi öneriliyor. İddialar sadece bunlarla sınırlı değil. Peki Asgari ücrete ek zam var mı, gelir mi? Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilecek mi? İşte son dakika gelişmenin ayrıntıları...