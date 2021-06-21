Yüzde %10’a ek ödeme maaşı 1554 ₺ altında... Emeklilere SGK-SSK ve Bağkur'luya 414 TL ek ödeme müjdesi!

Emeklilere SGK-SSK ve Bağkur'luya 414 TL ek ödeme müjdesi detayları... Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) emekliye verilen ek ödemenin artırılmasını talep ediyor. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor. Eğer talep kabul görürse; emeklilerin aldığı ödemelerde artış yaşanacak. Ek ödeme miktarları da her yıl devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor. Ayrıca çalışanların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de emekli olduğunda alacakları emekli maaşı. İster SSK, ister Bağ-Kur'dan Emekli olacak çalışanların alacakları emekli maaşı hesaplamasının nasıl yapıldığıdır.

21.06.2021 08:31 - Son Güncelleme: 21.06.2021 08:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





