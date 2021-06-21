Vav TV İzle

Yüzde %10’a ek ödeme maaşı 1554 ₺ altında... Emeklilere SGK-SSK ve Bağkur'luya 414 TL ek ödeme müjdesi!

Emeklilere SGK-SSK ve Bağkur'luya 414 TL ek ödeme müjdesi detayları... Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) emekliye verilen ek ödemenin artırılmasını talep ediyor. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor. Eğer talep kabul görürse; emeklilerin aldığı ödemelerde artış yaşanacak. Ek ödeme miktarları da her yıl devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor. Ayrıca çalışanların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de emekli olduğunda alacakları emekli maaşı. İster SSK, ister Bağ-Kur'dan Emekli olacak çalışanların alacakları emekli maaşı hesaplamasının nasıl yapıldığıdır.

21.06.2021 08:31 - Son Güncelleme: 21.06.2021 08:31
Yüzde %10’a ek ödeme maaşı 1554 ₺ altında... Emeklilere SGK-SSK ve Bağkur'luya 414 TL ek ödeme müjdesi!

Emeklilere SGK-SSK ve Bağkur'luya 414 TL ek ödeme müjdesi detayları... 2021 Ocak ayında yapılan zam az da olsa emeklileri rahatlatmıştı. Emekliler şimdi ise Temmuz zammı ve bayram ikramiyelerini bekliyor. Emekli vatandaşlar her ay maaşları haricinde ek ödemeler alıyor. Emeklilere vergi iadesi yerine maaşlarının %4-5 oranında ek ödeme yapılıyor. Maaşı 1554 ₺ altında olanlara %5, maaşı 1554 ₺ üstünde olanlara ise %4 oranında ek ödeme veriliyor. Fakat emekliler bu oranı oldukça az buluyorlar ve oranın %10'a yükseltilmesini istiyorlar. Eğer emeklilerin bu talebi uygulamaya geçerse 414 ₺ civarında artış olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yüzde %10’a ek ödeme maaşı 1554 ₺ altında... Emeklilere SGK-SSK ve Bağkur'luya 414 TL ek ödeme müjdesi!

Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) teklifi, oranın yüzde 10 olması yönünde. Bu talep hayata geçerse, emeklilerin kazancında önemli bir artış yaşanacak. Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.

Yüzde %10’a ek ödeme maaşı 1554 ₺ altında... Emeklilere SGK-SSK ve Bağkur'luya 414 TL ek ödeme müjdesi!

SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 414,51 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 908 lira 35 kuruş olan en yüksek maaşı alan emekliye 276,33 lira yerine 690,84 lira ek ödeme verilecek.

Yüzde %10’a ek ödeme maaşı 1554 ₺ altında... Emeklilere SGK-SSK ve Bağkur'luya 414 TL ek ödeme müjdesi!

EMEKLİ EK ÖDEME NEDİR?

5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Ek ödeme miktarları da her yıl devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor.

Yüzde %10’a ek ödeme maaşı 1554 ₺ altında... Emeklilere SGK-SSK ve Bağkur'luya 414 TL ek ödeme müjdesi!

EK ÖDEME ALAN EMEKLİ GRUPLARI

5454 sayılı Kanunla ek ödeme kapsamına alınanlar açıklanmıştır. Bu kanun kapsamından primli, primsiz ödemeler statüsünden aylık, gelir alanlar da yararlanmaktadır.

5510 sayılı Kanun statüsünden olanlar;

– Emekli Sandığı(4/c),
– Sosyal Sigortalar Kurumu(4/a),
– Bağ-Kur (4/b) aylık ya da gelir alanlar yararlanmaktadır.

Kanun numarasına göre aylık ve gelir bağlananlar da aşağıda belirtilmiştir;