Yüzde %10’a ek ödeme maaşı 1554 ₺ altında... Emeklilere SGK-SSK ve Bağkur'luya 414 TL ek ödeme müjdesi!
Emeklilere SGK-SSK ve Bağkur'luya 414 TL ek ödeme müjdesi detayları... Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) emekliye verilen ek ödemenin artırılmasını talep ediyor. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor. Eğer talep kabul görürse; emeklilerin aldığı ödemelerde artış yaşanacak. Ek ödeme miktarları da her yıl devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor. Ayrıca çalışanların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de emekli olduğunda alacakları emekli maaşı. İster SSK, ister Bağ-Kur'dan Emekli olacak çalışanların alacakları emekli maaşı hesaplamasının nasıl yapıldığıdır.
Emeklilere SGK-SSK ve Bağkur'luya 414 TL ek ödeme müjdesi detayları... 2021 Ocak ayında yapılan zam az da olsa emeklileri rahatlatmıştı. Emekliler şimdi ise Temmuz zammı ve bayram ikramiyelerini bekliyor. Emekli vatandaşlar her ay maaşları haricinde ek ödemeler alıyor. Emeklilere vergi iadesi yerine maaşlarının %4-5 oranında ek ödeme yapılıyor. Maaşı 1554 ₺ altında olanlara %5, maaşı 1554 ₺ üstünde olanlara ise %4 oranında ek ödeme veriliyor. Fakat emekliler bu oranı oldukça az buluyorlar ve oranın %10'a yükseltilmesini istiyorlar. Eğer emeklilerin bu talebi uygulamaya geçerse 414 ₺ civarında artış olacak.
EMEKLİ EK ÖDEME NEDİR?
5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Ek ödeme miktarları da her yıl devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor.
EK ÖDEME ALAN EMEKLİ GRUPLARI
5454 sayılı Kanunla ek ödeme kapsamına alınanlar açıklanmıştır. Bu kanun kapsamından primli, primsiz ödemeler statüsünden aylık, gelir alanlar da yararlanmaktadır.
5510 sayılı Kanun statüsünden olanlar;
– Emekli Sandığı(4/c),
– Sosyal Sigortalar Kurumu(4/a),
– Bağ-Kur (4/b) aylık ya da gelir alanlar yararlanmaktadır.
Kanun numarasına göre aylık ve gelir bağlananlar da aşağıda belirtilmiştir;