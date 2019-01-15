Yüz binlerce emekliyi ilgilendiren haber! KDK o soruna çözüm buldu
Kamu Denetçiliği Kurumu yaklaşık 500 bin emekliyi ilgilendiren bir sorunu çözüme kavuşturdu. Elektronik ortama geçilmeden önce yanlış hesaplama yapıldığı gerekçesi ile mağdur olan vatandaşların sorunu KDK tarafından giderildi.
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "KDK kamunun sert yüzü değil, sempatik yüzünün gösterilmeye çalışıldığı bir kurumdur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile bu kurumun denetim özelliği daha da arttı.2018 yılı içerisinde 17 bin 585 başvuru alındı bunun 17 bin 507 tanesine kurum açısından karar verildi. Diğer iletişim yöntemlerini de kullanarak başvuranların sayısı 97 bin 538 kişiyi geçti böylece hem hem dilekçe hem de diğer iletişim yöntemlerini kullanarak başvuranların sayısı 100 bini aştı" dedi
Kamu Denetleme Kurumu (KDK) 2018 değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. Basın mensuplarıyla bir araya gelen KDK Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile kurum yöneticileri önceki yıla ilişkin değerlendirmeler yaptı. Başdenetçi Malkoç, KDK'nın yeni bir kurum olduğunu hatırlatarak kamunun sert yüzü değil, sempatik yüzünün gösterilmeye çalışıldığı bir kurum olduğunu söyledi. Kamuya ilişkin her türlü şikayetin alındığını sözlerine ekleyen Malkoç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile bu kurumun denetim özelliğinin daha da arttığına dikkat çekti.
BAŞVURANLARIN SAYISI 100 BİNİ GEÇTİ
2018 yılı verilerinden de bahseden Başdenetçi Malkoç, 2018 yılı içerisinde 17 bin 585 başvuru alındığını bunun 17 bin 507 tanesine kurum açısından karar verildiğini söyledi. Öte yandan Malkoç, sadece yazılı değil diğer iletişim yöntemlerini de kullanarak başvuranların sayının 97 bin 538 kişi olduğu belirtti.
Böylece hem dilekçe hem de diğer iletişim yöntemlerini kullanarak başvuranların sayısı 100 bini geçti. Yine 2018 yılında 2 bin 498 dostane karar verildiği, 677 tane tavsiye kararı alındığı, Malkoç tarafından ifade edildi. KDK açısından sivil toplum kuruluşları ve medyanın önemli olduğunu sözlerine ekleyen Malkoç, "TBMM ile münasebetlerimiz 2018 yılında oldukça iyiydi. Raporlarımızın görüşülmesi esnasında ya da bütçemizin görüşülmesi sırasında, TBMM'de grubu bulunan bütün siyasi partiler kurumla ilgili olumlu görüşlerini söylediler. Hepsinin ortak kanaati KDK'nın daha çok çalışması oldu bu bizi mutlu etti" değerlendirmesini yaptı.
TOPLUMUN ÇOĞU SORUNUNA EL ATILDI
Toplumun önemli sorunlarına özellikle mülteci sorununa ilişkin özel raporlar hazırladıklarını belirten Malkoç, "Ceza evlerinden bizlere çok sayıda şikayet geldi. Bununla ilgili bir rapor çalışması başlattık. Cezaevlerinin Adalet Bakanlığı'nda ilgili birimlerini dinledik, ardından Türkiye'de bu konu ile ilgilenen STK'ları kuruma davet ettik.