Yüz binlerce emekliyi ilgilendiren haber! KDK o soruna çözüm buldu

Böylece hem dilekçe hem de diğer iletişim yöntemlerini kullanarak başvuranların sayısı 100 bini geçti. Yine 2018 yılında 2 bin 498 dostane karar verildiği, 677 tane tavsiye kararı alındığı, Malkoç tarafından ifade edildi. KDK açısından sivil toplum kuruluşları ve medyanın önemli olduğunu sözlerine ekleyen Malkoç, "TBMM ile münasebetlerimiz 2018 yılında oldukça iyiydi. Raporlarımızın görüşülmesi esnasında ya da bütçemizin görüşülmesi sırasında, TBMM'de grubu bulunan bütün siyasi partiler kurumla ilgili olumlu görüşlerini söylediler. Hepsinin ortak kanaati KDK'nın daha çok çalışması oldu bu bizi mutlu etti" değerlendirmesini yaptı.