Yüz binden fazla ev sahibini ilgilendiriyor! Değerli Konut Vergisi ile...

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi" alınmasını hedefleyen ve bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirmişti.

Kanun teklifiyle "Değerli Konut Vergisi" isminde yeni bir vergi ihdas edileceğini açıklayan Muş, "Kanun teklifimiz yasalaşırsa, konutunun değeri 5 milyon ile 7,5 milyon lira arasında olanlar yıllık binde 3 oranında, 7,5 milyon ile 10 milyon lira arasında olanlar binde 6 oranında, 10 milyon lira üzerinde olanlar yıllık yüzde 1 oranında Değerli Konut Vergisi verecekler." ifadelerini kullanmıştı.