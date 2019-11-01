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Yüz binden fazla ev sahibini ilgilendiriyor! Değerli Konut Vergisi ile...

Yeni Vergi Paketi kapsamında düzenlenecek olan vergiler arasında Değerli Konut Vergisi de yer alıyor. Türkiye genelinde yaklaşık 147 bin 256 konutu etkilemesi beklenen Değerli Konut Vergisi ile değeri 5 milyon liranın üzerinde bulunan konutlardan vergi alınacak.

01.11.2019 12:49 - Son Güncelleme: 01.11.2019 12:49
Yüz binden fazla ev sahibini ilgilendiriyor! Değerli Konut Vergisi ile...

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi" alınmasını hedefleyen ve bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirmişti.

Kanun teklifiyle "Değerli Konut Vergisi" isminde yeni bir vergi ihdas edileceğini açıklayan Muş, "Kanun teklifimiz yasalaşırsa, konutunun değeri 5 milyon ile 7,5 milyon lira arasında olanlar yıllık binde 3 oranında, 7,5 milyon ile 10 milyon lira arasında olanlar binde 6 oranında, 10 milyon lira üzerinde olanlar yıllık yüzde 1 oranında Değerli Konut Vergisi verecekler." ifadelerini kullanmıştı.

Yüz binden fazla ev sahibini ilgilendiriyor! Değerli Konut Vergisi ile...

Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa'nın değerli konutlara ilişkin araştırmasına göre, söz konusu vergiden 150 bine yakın mülk sahibi etkilenmesi bekleniyor.

Değeri 5 milyon lira ve daha yüksek olan konut sayısı ülke genelinde 35 ilde 147 bin 256 adedi buluyor. Bu alanda başı 121 bin 42 adetle İstanbul çekerken, kentteki toplam konut sayısının yüzde 2'si 5 milyon lira ve daha yüksek değer taşıyor.

Yüz binden fazla ev sahibini ilgilendiriyor! Değerli Konut Vergisi ile...

İSTANBUL'U MUĞLA VE İZMİR TAKİP EDİYOR
Bu anda ikinci sırada 11 bin 38 adet konutla Muğla gelirken, onu 8 bin 118 konutla İzmir, 2 bin 15 konutla Antalya, bin 41 konutla Ankara, 632 konutla Sakarya, 495 konutla Kocaeli, 473 konutla Bursa, 381 konutla Balıkesir takip ediyor.

Yüz binden fazla ev sahibini ilgilendiriyor! Değerli Konut Vergisi ile...

Trabzon'da 195, Yalova'da 158, Şanlıurfa'da 128, Mersin'de 121, Hatay'da 118, Kahramanmaraş'ta 114, Aydın'da 113, Rize'de 95, Van, denizli ve Adana'da 81, Siirt'te 80, Erzincan'da 76, Amasya'da 75, Bingöl'de 68, Ordu'da 66, Konya'da ise 52 konutun değerinin 5 milyon lirayı aştığı tahmin ediliyor.

Yüz binden fazla ev sahibini ilgilendiriyor! Değerli Konut Vergisi ile...

Söz konusu kanun teklifinden, Yozgat'ta 49, Samsun'da 46, Manisa'da 44, Eskişehir'de 43, Sivas'ta 40, Çanakkale'de 27, Kırıkkale'de 23, Gaziantep'te 23, Tekirdağ'da 22 konutun etkilenmesi bekleniyor. Geriye kalan 46 ilde ise değeri 5 milyon ve daha yüksek olan konutun bulunmadığı görülüyor.

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