Yüz binden fazla ev sahibini ilgilendiriyor! Değerli Konut Vergisi ile...
Yeni Vergi Paketi kapsamında düzenlenecek olan vergiler arasında Değerli Konut Vergisi de yer alıyor. Türkiye genelinde yaklaşık 147 bin 256 konutu etkilemesi beklenen Değerli Konut Vergisi ile değeri 5 milyon liranın üzerinde bulunan konutlardan vergi alınacak.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi" alınmasını hedefleyen ve bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirmişti.
Kanun teklifiyle "Değerli Konut Vergisi" isminde yeni bir vergi ihdas edileceğini açıklayan Muş, "Kanun teklifimiz yasalaşırsa, konutunun değeri 5 milyon ile 7,5 milyon lira arasında olanlar yıllık binde 3 oranında, 7,5 milyon ile 10 milyon lira arasında olanlar binde 6 oranında, 10 milyon lira üzerinde olanlar yıllık yüzde 1 oranında Değerli Konut Vergisi verecekler." ifadelerini kullanmıştı.
Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa'nın değerli konutlara ilişkin araştırmasına göre, söz konusu vergiden 150 bine yakın mülk sahibi etkilenmesi bekleniyor.
Değeri 5 milyon lira ve daha yüksek olan konut sayısı ülke genelinde 35 ilde 147 bin 256 adedi buluyor. Bu alanda başı 121 bin 42 adetle İstanbul çekerken, kentteki toplam konut sayısının yüzde 2'si 5 milyon lira ve daha yüksek değer taşıyor.