Yurt dışına çıkacaklara devletten 50 bin dolar (719 bin 550 TL) destek! 4 yıl boyunca ödenecek! Yeşil pasaport, kira, 5 bin dolar seyahat desteği...

MARKA TESCİL DESTEĞİ

Markasını yurt dışında tescil ettirmek isteyenlerin masraflarının önemli bölümü karşılanıyor. 4 yıl boyunca destek alınabiliyor. Yıllık 50 bin dolara kadar destek sunuluyor. Tescil için gerçekleştirilen her bir harcamanın yüzde 50-60 ya da 70'i destek olarak alınıyor. Bu oran firmanın bulunduğu yer ve markanın tescil ettirildiği ülkeye göre değişiyor.