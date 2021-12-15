Halkbank'tan asgari ücretli çalışana 10 bin TL düşük faizli kredi kampanyası! Maaşa ek kaynak fırsatı! 36 ay vade, %1.61 faiz oranı...
Asgari ücretliye ek kaynak fırsatı! Halkbank'tan işçilere özel 10 bin TL düşük faizli kredi kampanyası! 36 ay vade, %1.61 faiz oranı... Asgari ücretliye kredi veren bankalar vatandaşlar tarafından yoğunlukla araştırılıyor. Milyonlarca işçi asgari ücret alıyor ve zamlı maaşlardan faydalanabiliyor. Asgari ücret alan vatandaşlar da aynı zamanda ihtiyaç kredisi çekebiliyor. Halkbank tarafından özel sektör kredisi hakkında yapılan açıklamada, "Özel sektörde çalışan müşterilerimizin tüm nakit ihtiyaçları için aylık %1,61'den başlayan faiz oranları ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 0-50.000TL'ye kadar 36 ay, 50.001-100.000TL'ye kadar 24 ay vadeli kredimizdir." denildi. İşte detaylar...
15.12.2021 09:15
- Son Güncelleme: 15.12.2021 09:15
Kamu bankaları tarafından maddi açıdan zorluk çekenler için özel kredi kampanyaları düzenleniyor. Bunlar arasında Halkbank ihtiyaç kredisi kampanyaları sıklıkla araştırılıyor. Asgari ücretli olarak çalışan kişiler nakit sıkıntısı yaşadığında uygun faizli kredilere yöneliyor. Halkbank tarafından yapılan açıklamada, özel sektörde çalışanların tüm nakit ihtiyaçları için aylık %1,61'den başlayan faiz oranları ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 0-50.000TL'ye kadar 36 ay vade seçeneği sunulduğu belirtildi. Asgari ücretliye ek kaynak olacak bu kredi sayesinde cepler rahatlayacak. İşte Halkbank'tan çalışanlara özel uygun fiyatlı kredi seçenekleri...