Halkbank'tan asgari ücretli çalışana 10 bin TL düşük faizli kredi kampanyası! Maaşa ek kaynak fırsatı! 36 ay vade, %1.61 faiz oranı...

Kamu bankaları tarafından maddi açıdan zorluk çekenler için özel kredi kampanyaları düzenleniyor. Bunlar arasında Halkbank ihtiyaç kredisi kampanyaları sıklıkla araştırılıyor. Asgari ücretli olarak çalışan kişiler nakit sıkıntısı yaşadığında uygun faizli kredilere yöneliyor. Halkbank tarafından yapılan açıklamada, özel sektörde çalışanların tüm nakit ihtiyaçları için aylık %1,61'den başlayan faiz oranları ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 0-50.000TL'ye kadar 36 ay vade seçeneği sunulduğu belirtildi. Asgari ücretliye ek kaynak olacak bu kredi sayesinde cepler rahatlayacak. İşte Halkbank'tan çalışanlara özel uygun fiyatlı kredi seçenekleri...