Hediyelik ürünler hediye gibi fiyata satılıyor! A101’de Babalar Günü kampanyası başladı! 13 Haziran 2022 indirimleri: 4 parçası 59 TL’ye...

A-101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta A-101 marketlerinde Babalar Günü'ne özel kampanya başladı. Pek çok ülkede her yıl Haziran ayının üçüncü pazar günü babaların onuruna kutlanan bu özel günde en güzel hediyeyi arayanlar zincir marketlerin aktüel ürünler kataloğunu inceliyor. A101'de Babalar Günü için büyük ucuzluk kampanyası yapıldı. Milyonlarca kişi 'Babama ne alsam?' diye düşünürken A101 zincir marketlerinden duyuru geldi. 4 parçası 59,95'e satılıyor. İşte 13 Haziran 2022 indirimleri ...