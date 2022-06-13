Hediyelik ürünler hediye gibi fiyata satılıyor! A101'de Babalar Günü kampanyası başladı! 13 Haziran 2022 indirimleri: 4 parçası 59 TL'ye...
Babalar Günü bu yıl 19 Haziran Pazar gününe denk geliyor. Bu özel gün için geri sayım devam ederken milyonlarca kişi babasına hediye almak için kara kara düşünmeye başladı. A101 zincir marketlerinde bu hafta Babalar Günü için kampanya düzenlendi. Bu kapsamda kupalar, oyun kolları, tabletler, cep telefonları ve daha bir çok ürün düşük fiyattan satılmaya başlandı. 13 Haziran 2022 indirimleri haberimizde! Hediyelik ürünler hediye gibi fiyata satılıyor! Özellikle 4 parçası 59 TL'ye satılan ürün dikkat çekti. İşte A101 aktüel ürünler tam liste...
13.06.2022 13:50 - Son Güncelleme: 13.06.2022 13:50
A-101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta A-101 marketlerinde Babalar Günü'ne özel kampanya başladı. Pek çok ülkede her yıl Haziran ayının üçüncü pazar günü babaların onuruna kutlanan bu özel günde en güzel hediyeyi arayanlar zincir marketlerin aktüel ürünler kataloğunu inceliyor. A101'de Babalar Günü için büyük ucuzluk kampanyası yapıldı. Milyonlarca kişi 'Babama ne alsam?' diye düşünürken A101 zincir marketlerinden duyuru geldi. 4 parçası 59,95'e satılıyor. İşte 13 Haziran 2022 indirimleri ...