Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Yol yordam değişti! SSK, Bağkur, 4A-4B ve 4C'li fark etmiyor bunu yapan 2100 gün önce erken emeklilik hakkı elde edecek

Yol yordam değişti! SSK, Bağkur, 4A-4B ve 4C'li fark etmiyor bunu yapan 2100 gün önce erken emeklilik hakkı elde edecek

Doğum borçlanması, sigortalı kadınların erken emekli olabilmesi için kullanabileceği bir yöntemdir. Özellikle üç çocuğa kadar yapılabilecek doğum borçlanması ile 6 yıla kadar emeklilik yaşının düşürülmesi mümkün olmaktadır. Her çocuk için 720 gün, yani 2 yıl prim kazandırıyor. Çocuğun doğumundan sonraki 2 yıl çalışılmamışsa, bu süre borçlanma ile kapatılabiliyor ve primler emeklilik hesabında kullanılıyor.

takvim.com.tr
04.03.2023 12:34 - Son Güncelleme: 04.03.2023 12:35
Yol yordam değişti! SSK, Bağkur, 4A-4B ve 4C’li fark etmiyor bunu yapan 2100 gün önce erken emeklilik hakkı elde edecek

Doğum borçlanması, sosyal güvenlik mevzuatımız tarafından kadınların erken emeklilik hakkına sahip olmaları için sunulmuş bir avantajdır. Erkeklerin askerlik borçlanması ile erken emekli olabilme hakkı bulunurken, kadınlar da doğum borçlanması yaparak benzer bir avantajdan yararlanabilirler.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yol yordam değişti! SSK, Bağkur, 4A-4B ve 4C’li fark etmiyor bunu yapan 2100 gün önce erken emeklilik hakkı elde edecek

Birçok kadın çalışan, doğum yaptıktan sonra çocuklarının bakımı için iş hayatından uzak kalmaktadır. Bu durum, hem emeklilik yaşının gecikmesine hem de prim gün sayısının azalmasına neden olmaktadır. Doğum borçlanması, bu mağduriyetleri gidermek için sunulan bir fırsattır.

Yol yordam değişti! SSK, Bağkur, 4A-4B ve 4C’li fark etmiyor bunu yapan 2100 gün önce erken emeklilik hakkı elde edecek

Kadın çalışanlar, doğum borçlanması yaparak üç çocuğa kadar prim kazanabilirler. Özellikle 1 çocuk için 2 yıllık prim kazanımı ile 6 yıllık avantaj elde edebilirler. Bu konuda sıklıkla sorular alındığı için bu soruların cevapları da hazırlanmıştır.

Yol yordam değişti! SSK, Bağkur, 4A-4B ve 4C’li fark etmiyor bunu yapan 2100 gün önce erken emeklilik hakkı elde edecek

DOĞUM BORÇLANMASI KİMLER TARAFINDAN YAPILABİLİR?

Doğum borçlanması, SSK'lı olan tüm kadın çalışanlar, kendi işini yapan Bağ-Kur'lular ve memur olan anneler tarafından kullanılabilir. Ayrıca isteğe bağlı sigorta ödeyerek Bağ-Kur'lu olanlar da doğum borçlanması yapabilirler.

Yol yordam değişti! SSK, Bağkur, 4A-4B ve 4C’li fark etmiyor bunu yapan 2100 gün önce erken emeklilik hakkı elde edecek

PRİM ŞARTI VAR MI?

Doğum borçlanması yapabilmek için bir prim şartı bulunmamaktadır. Ancak borçlanma yapabilmek için doğumların ilk sigortalı olunan tarihten sonra gerçekleşmesi gerekmektedir.

SON DAKİKA