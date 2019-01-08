Yıllık 65 bin dolar maaşla personel arıyorlar!

Minik bir adada, deniz fenerinden dönüştürülen otel ilan verdi, dünyada yankı buldu!

8 Ocak 2019 Salı, 21:49:56 Güncelleme: 21:52:16
Yıllık 65 bin dolar maaşla personel arıyorlar!

Nisan ayı başında iş başını öngören ilan, dünyada yankı buldu.

Yıllık 65 bin dolar maaşla personel arıyorlar!

Otel, ABD'nin San Franscisco kenti açıklarındaki East Brother adasında

Yıllık 65 bin dolar maaşla personel arıyorlar!

1800'lerden kalma bir deniz fenerinin bulunduğu ada, San Pablo ve San Franscisco körfezlerini ayıran boğazın ortasında yer alıyor.

Yıllık 65 bin dolar maaşla personel arıyorlar!

1800'lerden kalma bir deniz fenerinin bulunduğu ada, San Pablo ve San Franscisco körfezlerini ayıran boğazın ortasında yer alıyor.

Yıllık 65 bin dolar maaşla personel arıyorlar!

Otel şimdi Rodgers ve Meeker'in yerine personel bulabilmek için ıssız bir adada yaşama düşün kuran kişileri çekmeye çalışıyor.

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