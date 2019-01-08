Memur emeklisi emekli ikramiyesi nasıl hesaplanır? AYM'den milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar!

Memur ve memur emeklilerinin merakla beklediği itiraza ilişkin karar AYM'den geldi. Anayasa Mahkemesi, 30 yılı aşkın hizmeti bulunan emekli memurlara, 30 yılı aşan süre için yıllık 50 lira üzerinden hesaplanan emekli ikramiyesi ile ilgili kararını açıkladı. Peki memur emeklisinin ikramiyesi nasıl hesaplanır? Memurların 30 yılı aşan ikramiyeleri nasıl ödenir? İşte milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren o karar...

8 Ocak 2019 Salı, 09:43:29 Güncelleme: 10:13:10
Memur emeklisi emekli ikramiyesi nasıl hesaplanır? AYM'den milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar!

Anayasa Mahkemesi milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği "mülkiyet ihlali" başvurusunu karara bağladı. Emekli Sandığı Kanunu'nun, kamu çalışanlarına emekli ikramiyesini 30 sene ile sınırlayan hükmü ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 30 yıldan fazla hizmeti bulunan emekli memurlar, fazla yıllarına ait olan emekli ikramiyesini alabilmek için yıllarca hukuk mücadelesi vermiş ve AYM 7 Ocak 2015 tarihinde Emekli Sandığı Kanunu'nun ilgili maddesini iptal etmişti.

Memur emeklisi emekli ikramiyesi nasıl hesaplanır? AYM'den milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar!

SGK AYM kararları geriye dönük olarak uygulanmadığı için, iptal kararının ardından geriye dönük olarak ikramiye talebinde bulunanlara ret cevabını verdi. Ancak memurlar tarafından idare mahkemeleri ve Danıştay'da açılan davalar peş peşe kazanılınca, konu ile ilgili yasal düzenlemeye gidildi.

Memur emeklisi emekli ikramiyesi nasıl hesaplanır? AYM'den milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar!

Bu düzenlemeye göre emekli olunan tarihteki katsayı üzerinden ikramiye ödenmesi öngörüldü. Bununla birlikte 1980'li yıllarda emekli olanlar için 5-6 kuruş gibi ikramiye rakamlarının ortaya çıkması ile birlikte TBMM'deki görüşmeler sırasında iyileştirmeye gidildi. 27 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren yasa ile yıllık en düşük emekli ikramiyesi için 50 lira sınırı koyuldu.

Memur emeklisi emekli ikramiyesi nasıl hesaplanır? AYM'den milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar!

Yani 1995 ve öncesinde emekli olanlara yıllık 50 TL, sonraki yıllarda emekli olan memurlara ise emekli oldukları tarihteki memur maaş katsayısı üzerinden ödeme yapılması kararlaştırıldı.

Memur emeklisi emekli ikramiyesi nasıl hesaplanır? AYM'den milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar!

AYM'YE BAŞVURULDU
1993 yılında 31 yıllık hizmet süresi ile emekli olan bir memura 30 yılı aşan 1 yıllık süre için ikramiye olarak 50 TL anapara ve 6,55 TL faiz olmak üzere toplam 56,55 TL ödeme yapıldı. Vatandaş enflasyon karşısında değer hak kaybına uğradığını iddia ederek konuyu yargıya taşıdı.

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