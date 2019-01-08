Memur emeklisi emekli ikramiyesi nasıl hesaplanır? AYM'den milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar!
Memur ve memur emeklilerinin merakla beklediği itiraza ilişkin karar AYM'den geldi. Anayasa Mahkemesi, 30 yılı aşkın hizmeti bulunan emekli memurlara, 30 yılı aşan süre için yıllık 50 lira üzerinden hesaplanan emekli ikramiyesi ile ilgili kararını açıkladı. Peki memur emeklisinin ikramiyesi nasıl hesaplanır? Memurların 30 yılı aşan ikramiyeleri nasıl ödenir? İşte milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren o karar...
Anayasa Mahkemesi milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği "mülkiyet ihlali" başvurusunu karara bağladı. Emekli Sandığı Kanunu'nun, kamu çalışanlarına emekli ikramiyesini 30 sene ile sınırlayan hükmü ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 30 yıldan fazla hizmeti bulunan emekli memurlar, fazla yıllarına ait olan emekli ikramiyesini alabilmek için yıllarca hukuk mücadelesi vermiş ve AYM 7 Ocak 2015 tarihinde Emekli Sandığı Kanunu'nun ilgili maddesini iptal etmişti.
Bu düzenlemeye göre emekli olunan tarihteki katsayı üzerinden ikramiye ödenmesi öngörüldü. Bununla birlikte 1980'li yıllarda emekli olanlar için 5-6 kuruş gibi ikramiye rakamlarının ortaya çıkması ile birlikte TBMM'deki görüşmeler sırasında iyileştirmeye gidildi. 27 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren yasa ile yıllık en düşük emekli ikramiyesi için 50 lira sınırı koyuldu.