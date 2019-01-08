Memur emeklisi emekli ikramiyesi nasıl hesaplanır? AYM'den milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar!

Anayasa Mahkemesi milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği "mülkiyet ihlali" başvurusunu karara bağladı. Emekli Sandığı Kanunu'nun, kamu çalışanlarına emekli ikramiyesini 30 sene ile sınırlayan hükmü ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 30 yıldan fazla hizmeti bulunan emekli memurlar, fazla yıllarına ait olan emekli ikramiyesini alabilmek için yıllarca hukuk mücadelesi vermiş ve AYM 7 Ocak 2015 tarihinde Emekli Sandığı Kanunu'nun ilgili maddesini iptal etmişti.