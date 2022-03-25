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Haberler Ekonomi 40.000-50.000 ve 100.000 TL ,1500 TL taksitle veriliyor! Hemen hesapta! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank duruma el attı

40.000-50.000 ve 100.000 TL ,1500 TL taksitle veriliyor! Hemen hesapta! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank duruma el attı

Kamu bankaları maaş müşterileri amacıyla harekete geçti! Artan nakit gereksinimleri amacıyla düşük faizli ve makul geri ödeme seçeneklerine sahip nakit takviyeleri hesaplara basitçe aktarılabilecek. Son zamanlarda çoğalan yaşam pahalılığı nedeniyle yaşanan nakit ihtiyacına rağmen finansman çözümleri yayınlayan Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank, çoğu kesimden vatandaşın rahatlıkla kredi kullanmasını sağlayacak. Öte yandan çoğu özel banka doğrultusundan da benzer avantajlı ihtiyaç kredileri duyurulmaya başladı. Peki, en makul ihtiyaç kredisi hangi bankada? İşte kamu bankaları ihtiyaç kredisi fırsatları

takvim.com.tr
25.03.2022 09:02 - Son Güncelleme: 25.03.2022 09:02
40.000-50.000 ve 100.000 TL ,1500 TL taksitle veriliyor! Hemen hesapta! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank duruma el attı

Türkiye'nin önde gelen üç büyük kamu bankası tarafından özellikle dar gelir grubunda yer alan ve nakit ihtiyacı çeken vatandaşlara yönelik finansman desteği sunuluyor. Avantajlı oranlardan yararlanarak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredileriyle nakit sorunlarını çözmek isteyenler bu kredileri tercih etmeye devam ediyor.

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40.000-50.000 ve 100.000 TL ,1500 TL taksitle veriliyor! Hemen hesapta! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank duruma el attı

👉Maaşını Halkbank'tan Alanlara Özel Kredi!

Maaşını Halkbank'tan alan vatandaşlara 100 bin liraya kadar nakit desteği veriliyor. 36 ay vade imkanı ile sunulan kredi, %1,55 faiz oranları ile uygun taksit avantajları ile ödenebiliyor.

40.000-50.000 ve 100.000 TL ,1500 TL taksitle veriliyor! Hemen hesapta! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank duruma el attı

Birçok farklı kesimden vatandaşın yararlanabildiği kredi kapsamında tercih edilecek nakit miktarına göre farklı oranlarda ödeme yapılacak. 25.000 TL kredi tutarı için 36 ay vadede aylık 958 TL taksit oranları belirlenmiştir.

40.000-50.000 ve 100.000 TL ,1500 TL taksitle veriliyor! Hemen hesapta! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank duruma el attı

100.000 TL kredi kullanmak isteyenlere ise maksimum 24 ay vade seçeneği üzerinden yapılacak hesaplamalar ile nakit desteği verilmektedir.

40.000-50.000 ve 100.000 TL ,1500 TL taksitle veriliyor! Hemen hesapta! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank duruma el attı

👉Ziraat Bankası Çalışanın Artısı Kredi Paketi!

Ziraat Bankası sadece nakit ihtiyaçları için değil, maaşını bankadan alan tüm çalışanların konut ihtiyaçları için de uygun finansman desteği sağlamaktadır.

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