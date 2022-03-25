40.000-50.000 ve 100.000 TL ,1500 TL taksitle veriliyor! Hemen hesapta! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank duruma el attı
Kamu bankaları maaş müşterileri amacıyla harekete geçti! Artan nakit gereksinimleri amacıyla düşük faizli ve makul geri ödeme seçeneklerine sahip nakit takviyeleri hesaplara basitçe aktarılabilecek. Son zamanlarda çoğalan yaşam pahalılığı nedeniyle yaşanan nakit ihtiyacına rağmen finansman çözümleri yayınlayan Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank, çoğu kesimden vatandaşın rahatlıkla kredi kullanmasını sağlayacak. Öte yandan çoğu özel banka doğrultusundan da benzer avantajlı ihtiyaç kredileri duyurulmaya başladı. Peki, en makul ihtiyaç kredisi hangi bankada? İşte kamu bankaları ihtiyaç kredisi fırsatları
Türkiye'nin önde gelen üç büyük kamu bankası tarafından özellikle dar gelir grubunda yer alan ve nakit ihtiyacı çeken vatandaşlara yönelik finansman desteği sunuluyor. Avantajlı oranlardan yararlanarak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredileriyle nakit sorunlarını çözmek isteyenler bu kredileri tercih etmeye devam ediyor.
👉Maaşını Halkbank'tan Alanlara Özel Kredi!
Maaşını Halkbank'tan alan vatandaşlara 100 bin liraya kadar nakit desteği veriliyor. 36 ay vade imkanı ile sunulan kredi, %1,55 faiz oranları ile uygun taksit avantajları ile ödenebiliyor.
👉Ziraat Bankası Çalışanın Artısı Kredi Paketi!
Ziraat Bankası sadece nakit ihtiyaçları için değil, maaşını bankadan alan tüm çalışanların konut ihtiyaçları için de uygun finansman desteği sağlamaktadır.