Yılbaşı öncesi para yardımları hesaplara yatıyor! E-Devlet’ten başvuran PTT’ye koşup çekiyor! 1.250 TL, 1.500 TL yeni yıl müjdesi! 2 hafta içinde...

AİLE DESTEK YARDIMI ÖDEMELERİ ERKEN YATACAK!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kendisine yöneltilen "Aile destek paketi ödemeleri ocak ayının 8'inde değil de yılbaşından önce yatar mı?" sorusuna, "Hemen çalışalım. Şuanda doğrusu tarihi hatırlamıyorum ama yılbaşından önce bir yılbaşı hediyesi yapalım inşallah." yanıtını verdi.