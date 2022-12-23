Yeni yılda emekliye 19 BİN TL promosyon! Bankalar yazdı çizdi 2023 HESABI çıktı! SSK,Bağ-Kur, EYT'lliye para yağacak! O tarihte başvuru...

19 BANKA OCAK AYINDA PROMOSON ZAMMI YAPACAK

SGK ile 19 bankanın gerçekleştirmiş olduğu promosyon anlaşması ile beraber en düşük promosyon miktarı 3 bin TL olarak belirlenmişti. Bu durumun ardından yeni yılda promosyon tutarlarının ciddi zam alacağı iddia ediliyor.