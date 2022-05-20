15 yılda emeklilik fırsatı! 3600 prim günü yetiyor! Şartlar netleşti
Çalışan herkesin hayali emekli olabilmek... Emeklilik için yaşa, cinsiyete ve engel durumuna göre bazı şartlar bulunuyor. Engelliler için emeklilik şartlarında bazı kolaylıklar var. Bunlardan birisi yaş şartına tabi olmaksızın emeklilik... Ayrıca engellilik oranının tespiti için alınan raporun tarihi de önemli değil. İşte engelli çalışanın emeklilik şartları...
20.05.2022 08:37 - Son Güncelleme: 20.05.2022 08:37
Buna göre emeklilik koşulları farklılık gösterir. Ayrıca engellilik oranının tespiti için alınan raporun alındığı tarihin bir önemi yoktur. Önemli olan engellinin ilk kez sigortalı olduğu tarihtir.
İŞVERENE BAĞLI ÇALIŞANLAR
Milliyet'im haberine göre engellilerden bir işverene bağlı olarak çalışanlar, yani 4/a'lılar, engellilik oranı ve ilk kez sigortalı oldukları tarihe göre emeklilikte farklı koşullara tabidir.