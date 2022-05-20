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15 yılda emeklilik fırsatı! 3600 prim günü yetiyor! Şartlar netleşti

Çalışan herkesin hayali emekli olabilmek... Emeklilik için yaşa, cinsiyete ve engel durumuna göre bazı şartlar bulunuyor. Engelliler için emeklilik şartlarında bazı kolaylıklar var. Bunlardan birisi yaş şartına tabi olmaksızın emeklilik... Ayrıca engellilik oranının tespiti için alınan raporun tarihi de önemli değil. İşte engelli çalışanın emeklilik şartları...

20.05.2022 08:37 - Son Güncelleme: 20.05.2022 08:37
15 yılda emeklilik fırsatı! 3600 prim günü yetiyor! Şartlar netleşti

Engelli bireylerin istihdam vasıtasıyla sosyal entegrasyonlarını sağlamak şart. Engelliler diğer sigortalılardan farklı olarak yaş şartına tabi olmaksızın emekli olabilir. Engellilerin emekliliğinde kritik nokta engellilik oranlarıdır.

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15 yılda emeklilik fırsatı! 3600 prim günü yetiyor! Şartlar netleşti

Buna göre emeklilik koşulları farklılık gösterir. Ayrıca engellilik oranının tespiti için alınan raporun alındığı tarihin bir önemi yoktur. Önemli olan engellinin ilk kez sigortalı olduğu tarihtir.

15 yılda emeklilik fırsatı! 3600 prim günü yetiyor! Şartlar netleşti

İŞVERENE BAĞLI ÇALIŞANLAR
Milliyet'im haberine göre engellilerden bir işverene bağlı olarak çalışanlar, yani 4/a'lılar, engellilik oranı ve ilk kez sigortalı oldukları tarihe göre emeklilikte farklı koşullara tabidir.

15 yılda emeklilik fırsatı! 3600 prim günü yetiyor! Şartlar netleşti

İlk kez 1 Ekim 2008 ve sonrasında sigortalı olan engelliler, SGK sevki ve sağlık raporları uyarınca çalışma gücündeki kayıp oranına göre emekli olurlar.

15 yılda emeklilik fırsatı! 3600 prim günü yetiyor! Şartlar netleşti

Buna göre; sağlık kurulu raporuna göre çalışma gücü kaybı; % 50 ila %59 arasında olan sigortalılar 16 yıllık sigortalılık süresi ve en az 3.700 gün,% 40 ila %49 arasında olanlar ise 18 yıllık sigortalılık süresi ve en az 4.100 gün şartlarını yerine getirdiklerinde emekli olabilir.

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