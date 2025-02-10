2025 kademeli emeklilik şartları! Ne zaman çıkıyor? İşte son durum

Emeklilik yaşı ve prim şartları değişecek mi? 2023 yılında çıkarılan EYT düzenlemesi ile milyonlarca kişi emekli olurken, kapsam dışında kalan vatandaşlar kademeli emeklilik beklentisini sürdürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelen son açıklamalar , yeni bir emeklilik modelinin olup olmayacağı konusunda ipuçları veriyor.

🔥 KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI? İŞTE SON DURUM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan , geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya geldi ve emeklilik sistemi hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartları devam edecek." ifadelerini kullandı.

📌 Bu açıklama, kademeli emeklilik düzenlemesi bekleyen milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiriyor. Şu an için yeni bir düzenlemenin gündemde olmadığı, ancak emeklilik sisteminin sürdürülebilir olması için çalışmaların devam ettiği vurgulandı.