2025 kademeli emeklilik şartları! Ne zaman çıkıyor? İşte son durum

Emeklilik yaşı ve prim şartları değişecek mi? 2023 yılında çıkarılan EYT düzenlemesi ile milyonlarca kişi emekli olurken, kapsam dışında kalan vatandaşlar kademeli emeklilik beklentisini sürdürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelen son açıklamalar, yeni bir emeklilik modelinin olup olmayacağı konusunda ipuçları veriyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya geldi ve emeklilik sistemi hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartları devam edecek." ifadelerini kullandı.
📌 Bu açıklama, kademeli emeklilik düzenlemesi bekleyen milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiriyor. Şu an için yeni bir düzenlemenin gündemde olmadığı, ancak emeklilik sisteminin sürdürülebilir olması için çalışmaların devam ettiği vurgulandı.
💬 BAKAN IŞIKHAN'IN AÇIKLAMASI
Vedat Işıkhan 13 Ocak Pazartesi günü katıldığı bir canlı yayında kademeli emeklilik konusunda şu açıklamalarda bulundu:
"Burada asla bir mağduriyet söz konusu değildir. Mağduriyetle ön plana çıkmak bence sağlıklı bir tarz değildir. Bu çerçevede biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, emeklilerimize aylıkları düzenli bir şekilde nasıl ödeyebiliriz, sağlık hizmetlerini sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz bunun telaşı ve çalışması içerisindeyiz."
Bu açıklamalar ışığında, kısa vadede bir kademeli emeklilik düzenlemesinin hayata geçmesi beklenmiyor.
Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ekonomik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor. Ancak, kademeli emeklilik ile ilgili doğrudan bir madde bulunmuyor.
👨⚖️ MECLİS KULİSLERİNDEN GELEN BİLGİLERE GÖRE
🔹 2025 yılı itibarıyla emeklilik sisteminde kapsamlı bir reform beklentisi var.
🔹 Prim gününü tamamlayan ancak yaş bekleyenler için yeni düzenlemeler tartışılıyor.
🔹 EYT kapsamına girmeyen sigortalılar için kademeli bir emeklilik sisteminin ilerleyen dönemlerde masaya gelebileceği konuşuluyor.
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli yaş ve prim gün şartlarını tamamladıklarında kısmi olarak emekli olmalarına olanak sağlayan bir sistemdir.
📝 BU SİSTEMİN AVANTAJLARI
✅ Daha erken emeklilik imkanı sunabilir.
✅ Emeklilik yaşını bekleyenler için belirli bir gelir elde etme fırsatı yaratabilir.
✅ Uzun vadede sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini destekleyebilir.
🛑 Ancak şu an için yeni bir kademeli emeklilik tablosu çalışması bulunmuyor!
Mevcut duruma göre:
✔️ Şu an resmi bir çalışma yok.
✔️ Çalışma Bakanlığı emeklilik sisteminde değişiklik yapmayacağını açıkladı.
✔️ TBMM'de kademeli emeklilik ile ilgili net bir yasa teklifi bulunmuyor.
📅 Ancak 2025 yılı içinde ekonomik dengeler ve emeklilik sistemine dair gelişmeler doğrultusunda yeni düzenlemeler gündeme gelebilir. Özellikle EYT dışında kalan vatandaşların beklentileri dikkate alınarak, ilerleyen dönemlerde farklı modellerin gündeme gelebileceği belirtiliyor.
💡 Şu anda emeklilik sisteminde büyük bir değişiklik beklenmiyor.
📌 EYT dışında kalanlar için kademeli emeklilik düzenlemesi kısa vadede mümkün görünmüyor.
🔎 Ancak, Meclis gündemindeki ekonomik reform paketleri yakından takip edilmeli.
YENİ EMEKLİLİK PAKETİ İÇERİĞİ
Faruk Erdem'in 3 ay önce Youtube kanalında paylaştğı yeni emeklilik paketi içeriği tahmini olarak şu şekilde;
Maaş Bağlama Sistemi: Şu an üç ayrı döneme göre (1999 öncesi, 2000-2008 arası, 2008 sonrası) hesaplanan emekli maaşları, farklı katsayılarla belirleniyor. Bu karmaşık sistemin değiştirilmesi ve maaş farklarını giderecek düzenlemeler yapılması bekleniyor.
Prim Gün Sayısının Etkisi: Daha uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyenlerin avantaj sağlayacağı bir sistem öngörülüyor. Böylece kayıt dışı çalışmanın önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Yeni Sigortalılar İçin Düzenleme: 2000 sonrası doğan gençler için emeklilik şartlarının zorlaşması bekleniyor. Özellikle prim gün sayısı artırılabilir ve kadınlar için 60, erkekler için 65 yaş sınırı getirilebilir.
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES): Otomatik katılımlı bireysel emeklilik sistemine benzer yeni bir modelin hayata geçmesi planlanıyor. Bu sistemle çalışanlar, emekli maaşlarına ek olarak ikinci bir gelir elde edebilecek.
Çalışan Emekliler İçin Düzenleme: Emekli olup çalışmaya devam edenler de tamamlayıcı emeklilik sistemine dahil edilecek. Böylece ikinci bir emeklilik maaşı alma imkânı sunulacak.
Fotoğraflar Takvim fotoğraf arşivi ve AA'dan alınmıştır.