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Haberler Ekonomi Yeni maaş geliyor, taban aylıkları değişiyor! 8.435 TL... SSK-Bağ-Kur ve memur emeklisi + memurlara zam göründü! GERİYE YALNIZCA 2 AYLIK VERİ KALDI!

Yeni maaş geliyor, taban aylıkları değişiyor! 8.435 TL... SSK-Bağ-Kur ve memur emeklisi + memurlara zam göründü! GERİYE YALNIZCA 2 AYLIK VERİ KALDI!

TÜİK'in Nisan enflasyon verilerini duyurusuyla eş güdümlü eldeki sayılar güncellendi. Bilindiği üzere mmilyonlarca memur ve emekli vatandaş Temmuz zammı amacıyla bekleyişte. Açıklanan enflasyon verileriyle kişilerin gerçekleştirdikleri hesaplamalarda formüller de değişiyor. Son dakika haberine göre 4 aylık enflasyona göre hesaplamalar baştan aşağı yenilendi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam yüzde 31.71 olurken, memurlara ve emeklilerine de yüzde 7'ye ayrıca yüzde 24.21 fark çıktı.

07.05.2022 12:41 - Son Güncelleme: 07.05.2022 12:41
Yeni maaş geliyor, taban aylıkları değişiyor! 8.435 TL... SSK-Bağ-Kur ve memur emeklisi + memurlara zam göründü! GERİYE YALNIZCA 2 AYLIK VERİ KALDI!

SSK-Bağ-Kur ve memur emeklisi + memurlara zam göründü. TÜİK'in Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla geri yalnızca 2 aylık veri kaldı. Yeni maaş geliyor, taban aylıkları değişiyor. Son zamanların en çok konuşulan konusu şüphesiz Temmuz zammı. Temmuz ayında kim ne kadar alacak, ne kadar zam gelecek merak konusu. Emekli ve memurlara yapılacak zamda belirleyici olan Nisan enflasyon rakamlarının da ortaya çıkmasıyla yeni ipuçları gelmeye başladı. İşte kuruşu kuruşuna yeni maaş hesapları...

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Yeni maaş geliyor, taban aylıkları değişiyor! 8.435 TL... SSK-Bağ-Kur ve memur emeklisi + memurlara zam göründü! GERİYE YALNIZCA 2 AYLIK VERİ KALDI!

SON DAKİKA EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINA ZAM HABERİ |

Öncelikle Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Nisan ayı enflasyon (TÜFE) verilerine bakalım. 5 Mayıs'ta açıklanan veriler şöyle;

Buna göre enflasyon (TÜFE) yıllık %69,97, aylık ise %7,25 gerçekleşti.

Yeni maaş geliyor, taban aylıkları değişiyor! 8.435 TL... SSK-Bağ-Kur ve memur emeklisi + memurlara zam göründü! GERİYE YALNIZCA 2 AYLIK VERİ KALDI!

Ocak- Nisan enflasyonu yüzde 31.71 gerçekleşti. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 31.71'e ulaştı.

Yeni maaş geliyor, taban aylıkları değişiyor! 8.435 TL... SSK-Bağ-Kur ve memur emeklisi + memurlara zam göründü! GERİYE YALNIZCA 2 AYLIK VERİ KALDI!

Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 24.21 fark oluştu, böylece Temmuz zamları şimdiden yüzde 31.21'e yükseldi.

Yeni maaş geliyor, taban aylıkları değişiyor! 8.435 TL... SSK-Bağ-Kur ve memur emeklisi + memurlara zam göründü! GERİYE YALNIZCA 2 AYLIK VERİ KALDI!

GÖZLER MAYIS VE HAZİRAN VERİLERİNDE

Geriye sadece 2 veri kaldı. Şu ana kadar gerçekleşen verilere göre; aile yardımı dahil en düşük memur aylığı 6 bin 429 liradan 8 bin 435 liraya yükseldi.

SON DAKİKA