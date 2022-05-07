Yeni maaş geliyor, taban aylıkları değişiyor! 8.435 TL... SSK-Bağ-Kur ve memur emeklisi + memurlara zam göründü! GERİYE YALNIZCA 2 AYLIK VERİ KALDI!

SSK-Bağ-Kur ve memur emeklisi + memurlara zam göründü. TÜİK'in Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla geri yalnızca 2 aylık veri kaldı. Yeni maaş geliyor, taban aylıkları değişiyor. Son zamanların en çok konuşulan konusu şüphesiz Temmuz zammı. Temmuz ayında kim ne kadar alacak, ne kadar zam gelecek merak konusu. Emekli ve memurlara yapılacak zamda belirleyici olan Nisan enflasyon rakamlarının da ortaya çıkmasıyla yeni ipuçları gelmeye başladı. İşte kuruşu kuruşuna yeni maaş hesapları...