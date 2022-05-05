AK Parti’den milyonların merakla beklediği 3600 ek gösterge için müjdeli haber

Teşkilat buluşmasındaki konuşmasına bugün açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili değerlendirmede bulunarak başlayan Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bugün enflasyon rakamları açıklandı. Yüzde 7'nin üzerinde bir nisan ayı enflasyonu gerçekleşti. Biz kamu görevlisi olarak her zaman ifade ettiğimiz gibi bir kez daha ifade etmek istiyorum buradan, memur için toplu sözleşmede aldığımız kazanımlar son derece kıymetli ama enflasyonist ortamda hangi kazanımı alırsanız alın enflasyonun dizginlenemediği, piyasa istikrarının bir an önce sağlanamadığı yerde aldığınız zam geride kalır ve alım gücü problemi önümüze gelir." dedi.