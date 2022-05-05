AK Parti'den milyonların merakla beklediği 3600 ek gösterge için müjdeli haber
Türkiye'deki milyonlarca kişi 3600 ek gösterge ile ilgili yapılacak düzenlemeyi merakla bekliyor. Birçok yerde sıklıkla 3600 ek gösterge çıktı mı? araştırmaları yapılırken milyonları heyecanlandıran açıklama AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'dan geldi. Yıldırım 3600 ek gösterge konusunda sona gelindiğini belirtti.
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, 3600 ek gösterge konusunda sona gelindiğini belirterek, "Uzun süredir gündemimizde olan 3600 diye tanımlanan mesele Çalışma Bakanlığımızın yoğun gündemi olarak devam ediyor. Artık bir sonuçlandırma aşamasına yaklaşıyor. Bunun birçok etapları var. Zor bir düzenleme. İnşallah beklentileri karşılayacak şekilde bir sonuca vardırılır" dedi.
Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile teşkilat şube başkan ve üyeleri katıldı.
Teşkilat buluşmasındaki konuşmasına bugün açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili değerlendirmede bulunarak başlayan Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bugün enflasyon rakamları açıklandı. Yüzde 7'nin üzerinde bir nisan ayı enflasyonu gerçekleşti. Biz kamu görevlisi olarak her zaman ifade ettiğimiz gibi bir kez daha ifade etmek istiyorum buradan, memur için toplu sözleşmede aldığımız kazanımlar son derece kıymetli ama enflasyonist ortamda hangi kazanımı alırsanız alın enflasyonun dizginlenemediği, piyasa istikrarının bir an önce sağlanamadığı yerde aldığınız zam geride kalır ve alım gücü problemi önümüze gelir." dedi.