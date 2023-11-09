SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Yeni haftada yağ indirimde! Tarım Kredi Kooperatif 9-17 Kasım 2023 FİYAT LİSTESİ! Bitkisel susuz yağ 145 TL, tavuk fileto 129.90, somon steak 99.90...

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde yeni indirimler belli oldu. 9 Kasım'da başlayıp 17 Kasım'da sona erecek. Yayımlanan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri aktüel ürünler kataloğuna göre pirinç 36.90, mercimek 21.90, ton balığı 56.90, pilavlık bulgur 48.90, bitkisel susuz yağ 145 TL, tavuk fileto 129.90, somon steak 99.90, mantı 25.90'a düştü. İşte Tarım Kredi 9-10-11-12-13-14-15-16-17 Kasım 2023 fiyat listesi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Kasım 2023, 09:18 Güncelleme 09 Kasım 2023, 09:18
Yeni haftada yağ indirimde! Tarım Kredi Kooperatif 9-17 Kasım 2023 FİYAT LİSTESİ! Bitkisel susuz yağ 145 TL, tavuk fileto 129.90, somon steak 99.90... 1

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde bu hafta bitkisel susuz yağ indirimde! İşte Tarım Kredi tüm indirimleri...

Yeni haftada yağ indirimde! Tarım Kredi Kooperatif 9-17 Kasım 2023 FİYAT LİSTESİ! Bitkisel susuz yağ 145 TL, tavuk fileto 129.90, somon steak 99.90... 2

TARIM KREDİ KOOPERATİF 9-17 KASIM 2023 FİYAT LİSTESİ!

Yeni haftada yağ indirimde! Tarım Kredi Kooperatif 9-17 Kasım 2023 FİYAT LİSTESİ! Bitkisel susuz yağ 145 TL, tavuk fileto 129.90, somon steak 99.90... 3

TARIM KREDİ KOOPERATİF 9-17 KASIM 2023 FİYAT LİSTESİ!

SON DAKİKA