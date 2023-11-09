Yeni haftada yağ indirimde! Tarım Kredi Kooperatif 9-17 Kasım 2023 FİYAT LİSTESİ! Bitkisel susuz yağ 145 TL, tavuk fileto 129.90, somon steak 99.90...
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde yeni indirimler belli oldu. 9 Kasım'da başlayıp 17 Kasım'da sona erecek. Yayımlanan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri aktüel ürünler kataloğuna göre pirinç 36.90, mercimek 21.90, ton balığı 56.90, pilavlık bulgur 48.90, bitkisel susuz yağ 145 TL, tavuk fileto 129.90, somon steak 99.90, mantı 25.90'a düştü. İşte Tarım Kredi 9-10-11-12-13-14-15-16-17 Kasım 2023 fiyat listesi...