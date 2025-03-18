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ING, Akbank, Garanti, İş Bankası: 400.000 TL 36 Ay vadeli yeni taşıt kredisi taksitleri

Taşıt sahibi olma hayalini gerçekleştirmek isteyenler için bankaların sunduğu kredi ve finansman seçenekleri, faiz oranlarına göre büyük farklılıklar gösteriyor. 400.000 TL tutarında ve 36 ay vade seçeneğiyle alınabilecek taşıt kredilerinde, en düşük faiz oranlarından en yükseklere kadar geniş bir yelpaze bulunuyor.

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Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 18:33 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 11:39
ING, Akbank, Garanti, İş Bankası: 400.000 TL 36 Ay vadeli yeni taşıt kredisi taksitleri

Taşıt sahibi olmak isteyenler için bankaların sunduğu güncel kredi ve finansman seçeneklerini inceledik! 400.000 TL için 36 ay vadeli taşıt kredilerinde en uygun faiz oranı %2,84 ile ING Bank tarafından sunuluyor.

ING, Akbank, Garanti, İş Bankası: 400.000 TL 36 Ay vadeli yeni taşıt kredisi taksitleri

EN UYGUN TAŞIT KREDİSİ SEÇENEKLERİ

1. Akbank Taşıt Kredisi (2. El)

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 22.012,04 TL

Toplam Ödeme: 794.733 TL

ING, Akbank, Garanti, İş Bankası: 400.000 TL 36 Ay vadeli yeni taşıt kredisi taksitleri

2. Garanti BBVA Taşıt Kredisi

Faiz Oranı: %3,39

Aylık Taksit: 22.362,22 TL

Toplam Ödeme: 807.039 TL

ING, Akbank, Garanti, İş Bankası: 400.000 TL 36 Ay vadeli yeni taşıt kredisi taksitleri

3. İş Bankası Taşıt Kredisi

Faiz Oranı: %3,40

Aylık Taksit: 22.401,28 TL

Toplam Ödeme: 808.446 TL

ING, Akbank, Garanti, İş Bankası: 400.000 TL 36 Ay vadeli yeni taşıt kredisi taksitleri

5. ING Bank Taşıt Kredisi

Faiz Oranı: %2,84

Aylık Taksit: 17.911 TL

Toplam Ödeme: 859.729 TL

Kredi Tahsis Ücreti: 2.000 TL

ING, Akbank, Garanti, İş Bankası: 400.000 TL 36 Ay vadeli yeni taşıt kredisi taksitleri

4. TEB - Türk Ekonomi Bankası Taşıt Kredisi

Faiz Oranı: %3,49

Aylık Taksit: 22.754,17 TL

Toplam Ödeme: 821.150 TL

ING, Akbank, Garanti, İş Bankası: 400.000 TL 36 Ay vadeli yeni taşıt kredisi taksitleri
ING, Akbank, Garanti, İş Bankası: 400.000 TL 36 Ay vadeli yeni taşıt kredisi taksitleri
ING, Akbank, Garanti, İş Bankası: 400.000 TL 36 Ay vadeli yeni taşıt kredisi taksitleri
ING, Akbank, Garanti, İş Bankası: 400.000 TL 36 Ay vadeli yeni taşıt kredisi taksitleri