Yeni evlenenlere 250 bin TL kredi desteği! 2-3 yıl geri ödeme yok! Faizsiz- düşük faizli evlilik kredisiyle Halbank, Vakıfbank, Ziraat ezber bozdu! 10 yıl vade...
14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçim öncesi Başkan Erdoğan'ın açıkladığı bazı sürprizler ortaya çıkmaya başladı. Mevcutta 3 uygulama üzerinde çalışılıyor. Bunlar; "Aile hesabı oluşturulması, Vatandaşlık Fonu ve gençlere bayram ikramiyesi" olarak sıralanıyor. Peki, yeni evlenenlere kredi desteği verilecek mi? 250 bin TL evlilik kredisi faizi kaç? Devlet destekli faizsiz evlilik kredisi hangi bankalardan alınacak? İşte detaylar...
06.04.2023 15:45 - Son Güncelleme: 06.04.2023 15:45