Yeni evlenenlere 250 bin TL kredi desteği! 2-3 yıl geri ödeme yok! Faizsiz- düşük faizli evlilik kredisiyle Halbank, Vakıfbank, Ziraat ezber bozdu! 10 yıl vade...

Seçim öncesi AK Parti'den yeni sürprizler gelmeye devam ediyor. Yeni evlenecek çiftler için ev eşyaları ve benzeri harcamaları rahatlıkla yapması, sıkıntı çekmemesi için kamu bankaları uygun faizli kredi sağlanacak. Peki, yeni evlenen kredi desteği başvuruları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...