10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alana ne kadar, kaç TL zam geldi? Düğüm çözüldü: Temmuz maaş tablosu 2024!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz Çarşamba günü Haziran ayı TEFE-TÜFE rakamlarını açıklayacak. Bu veriler, son altı aylık enflasyon oranını ortaya koyacak ve yılın ikinci yarısı için emekli maaşlarına yapılacak olan zam miktarını belirleyecek. Emekliler, her yıl iki defa yapılan maaş artışını sabırsızlıkla beklerken, bu yılki oranların ne olduğu merak ediliyor. Peki, 10.000, 10.250, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alana ne kadar, kaç TL zam geldi? İşte Temmuz 2024 emekli zammı maaş tablosu!
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
Sayıları 10 milyonun üzerinde olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon oranında artış alıyor. Bu yılın ikinci zammı için de 6 aylık enflasyon oranı geçerli olacak. Buna göre yüzde 25-26 bandında bir enflasyon artışı söz konusu. Refah payı kararı çıkarsa oran artacak.
TABAN MAAŞ NE OLUR
Bir süredir uygulanan taban maaş ile ilgili de artış beklentisi bulunuyor.