Yeni bekçi alımları başladı! Son dakika duyuru geldi iş arayanlara müjde! İŞKUR-EGM duyurular: 2 ilde ilan yayımlandı 5 bin 500 lira maaş...
İŞKUR bekçi alımı devam ediyor. Çarşı ve mahalle bekçisi olmak isteyen adaylar İŞKUR ve EGM duyurularını yakından takip ediyor. 2 ilde İŞKUR ile bekçi alınacak. Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan bekçilik yazılı sınavı yaklaşıyor. Sınav Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacak. İşte detaylar...
Son dakika duyuru geldi iş arayanlara müjde! Hem İŞKUR hem de EGM ile bekçi alımları yapılıyor. 2022 yılında İŞKUR iş ilanlarını sık sık güncelliyor. Bu noktada çarşı ve mahalle bekçisi alımlarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. İŞKUR 2 il için alım yapılacağını duyurdu. Aynı zamanda EGM bünyesine de bekçi alınacak. Sınava az bir süre kaldı. Sınav tarihi de belli oldu. Peki İŞKUR bekçi alımı başvuru ne zaman? EGM bekçi alımı sınavı ne zaman? İşte tüm detaylar...
İŞKUR BEKÇİ ALIMI!
İŞKUR Kocaeli ve Ankara'da çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapacak.
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