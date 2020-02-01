Yeni asgari ücret net brüt ne kadar? Şubat ayında çalışanlar kaç TL maaş alacak? Bekar, evli, çocuklu 2020 AGİ tablosu!

Şubat ayının yaklaşmasıyla birlikte yeni zamlı asgari ücret maaşları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Asgari ücrete ve asgari geçim indirimine (AGİ) yapılan zam sonrası asgari ücret kazanan kişiler maaşlarını Şubat ayında zamlı alacak. Peki, Şubat ayında çalışanlar kaç TL maaş alacak? Yeni asgari ücret net brüt ne kadar? Bekar, evli, çocuklu 2020 AGİ tablosu ile çalışanlar kaç lira maaş alacağını hesaplıyor. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira olarak belirlenmişti. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.