TEB, İNG, QNB Finansbank,Garanti emekli promosyonu kaç TL? SGK, SSK ve Bağkur'luya 2500 TL promosyon müjdesi!
Emekliye promosyon uygulaması 2017 yılında ilk kez uygulanmaya başlandı. Daha öncelerinde memurlara ödenen ücretler, Takvim Gazetesi'nin gündeme getirmesi sonrası emeklilere de ödenmeye başlamıştı. Bankalar ilk zamanlar emeklileri maaş müşterisi yapabilmek için adeta yarış içine girdi ve promosyonlar havada uçuştu. İlerleyen zamanlarda ise promosyon ücretleri artmayınca cazibe yitirildi. Ancak 2020 yılı promosyon açısından emeklilerin yüzünü güldürecek. 2017'de ortaya çıkan promosyon uygulamasında 3 yıllık anlaşmalar Mart ayında doluyor. Türkiye Bankalar Birliği ile SGK arasındaki emekli promosyon görüşmesi Şubat ayında yapılacak. Emeklileri temsilen TÜED masada olmak istiyor. Sıcak gelişmeler yaşanırken bankalardan da promosyon atakları gelmeye başladı. Peki TEB, İNG, QNB Finansbank,Garanti emekli promosyonu kaç TL?
TEB, İNG, QNB Finansbank,Garanti emekli promosyonu kaç TL? SGK, SSK ve Bağkur'lu emekliye 2500 TL promosyon müjdesi! 2017'de imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak başlatılan emeklilere banka promosyonu uygulamasında üç yıl geride kaldı. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Bankalar Birliği yeni anlaşmayı önümüzdeki ay yapacak. Dolayısıyla emekli promosyon görüşmeleri öncesi, bankalar emekli vatandaşı kendine bağlamak için yarışa girdi. Bankalar maaşını taşıyan emeklilere 400 lira ile 1.250 lira arasında ödeme yapıyor. Emekli maaşlarını bankalardan alan vatandaşlar için uygulamaya sokulan promosyon; maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl almak şartıyla bir kereye mahsus olarak emeklilere verilen ödemeye denmektedir. Bu bağlamda emeklilerin 2500 TL promosyon kazanma şansı var. Peki, QNB Finansbank, TEB, İNG, Garanti emekli promosyonu ne kadar? İşte emekli promosyon ödemesi ile ilgili tüm detaylar...
ŞUBAT'TA YENİ PROMOSYONLAR İÇİN TOPLANILACAK
Emekli promosyon ödemeleri 2017 yılında ilk kez yapıldı. Ödemelerin üçüncü yılı bu yıl Mart ayında dolacak. Türkiye Bankalar Birliği ve SGK yeni protokol için Şubat ayında masaya oturacak. Emekliler görüşmeleri heyecanla bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği, emeklileri temsilen masada olmak istediğini açıkladı.
BANKALAR DAYATMA YAPABİLİR, İZİN VERMEYİN
A Haber ekranlarında promosyon ile ilgili en güncel ve doğru bilgileri aktaran Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, emeklilere bazı dayatmalar yapıldığını söyledi. Emeklilerin acele etmemesini ve yeni teklifleri beklemesini söyleyen Erdem, "Promosyon teklifleri sırasında kart kullanımı, fatura ödeme talimatı istenebiliyor. Bunlara dikkat edin." dedi.
13 MİLYON EMEKLİYE 300 MİLYAR LİRA ÖDENDİ
Yaklaşık 13 milyon emekliye geçen yıl aylıkları karşılığında 300 milyar lira civarında ödeme yapan SGK'nin emeklilere bu yıl 350 milyar lira aylık ödemesi öngörülüyor.
Kurum, geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri kapsamında da emeklilere 21,4 milyar lira ödeme yapmıştı.