Yaşa takılanlara eksik prim + yaş tablosu DEĞİŞTİ! EYT'liler şartlar tamam geriye 1 ay kaldı! Sigorta girişine ihtiyaç KALMADI! 30,28,26,18 yaşa erken emeklilik AÇILDI
Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik düzenleme hakkında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Aralık ayını göstererek Meclis yoluna gidileceği müjdesini verdi. "Biz burada 1999 öncesi işe girmiş olanların karşılaştıkları sorunun çözümüne dönük düzenleme hazırlığı içindeyiz. Tek tip bir düzenleme olacak" diyen Bilgin, Staj ve çıraklık döneminin EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili de Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." ifadelerini kullandı! Öte yandan Yaşa takılanlara eksik prim + yaş tablosu DEĞİŞTİ! EYT'liler şartlar tamam geriye 1 ay kaldı! Sigorta girişine ihtiyaç KALMADI! 30,28,26,18 yaşında...
EYT'DE YAŞ DETAYI! EYT için geri sayım sürerken milyonlarca vatandaşın kafasında bir çok soru işareti var. Her gün sıklıkla EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsıyor? Kimler emekli olacak? soruları araştırılıyor. EYT'de 'Kazai Rüşt' detayı ise bir çok kişi tarafından bilinmiyor. Peki 18 yaş altında iş hayatına başlayanlar EYT kapsamında sayılıyor mu? Kazai Rüşt detayı nedir? İşte EYT'de en çok merak edilen 10 soruya yanıt...
EYT düzenlemesinin detayları açıklanmadığı için henüz kimin hangi şartlarla emekli olacağı bilinmiyor. Şartlar bir yana kimler kapsamda en çok sorulan soruların başında geliyor.
18 yaş altında 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar da bu kişiler arasında. Pek çok çalışan iş hayatına 18 yaşının altında atılıyor. Peki 18 yaş altındaki sigorta primleri geçerli mi? Bu kişiler için nasıl hesaplama yapılıyor? Bu primler EYT kapsamında sayılacak mı? İşte bu sorunun yanıtı...
18 YAŞ ALTINA FARKLI HESAP
Emeklilik hesabında 18 yaş altındaki süreler farklı değerlendiriliyor. 18 yaş altında yapılan sigorta ilk işe başlangıç tarihi sayılıyor, primler de emeklilik hesaplamasında kullanılıyor ancak yıl şartı 18 yaşının dolduğu tarihten itibaren işlemeye başlıyor. Yani kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl şartı 18 yaşın dolduğu tarihten itibaren hesaplanıyor.
YIL NASIL HESAPLANIYOR?
Örneğin; 1998'de 16 yaşında işe başlayan bir sigortalı için kadın ise 20 yıl, erkek ise 25 yıl şartı, 18 yaşının dolduğu 2000 yılından itibaren başlıyor. Kadın ise 20 yıl şartı tamamlanmış durumda, erkek ise 25 yıl şartı 2025 yılında dolacak. Yani 25 yıl şartı 2025 yılında tamamlanmış olacak.