Yarın sona eriyor! Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel kataloğu yayında! Çay, şeker, mercimek, tarhana, yağ, et, yoğurt salça, turşu...

Tarım Kredi Kooperatif Market yeni kampanyasıyla diğer zincir marketleri geride bıraktı. 26 Kasım 2021 Cuma gününe kadar geçerli indirim yapıldığını duyurdu. Çay, şeker, mercimek, tarhana, yağ, et, yoğurt salça, turşu ve daha pek çok üründe muhteşem indirimlere gidildi. Vatandaşaların cebini rahatlatacak yeni Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel kataloğu yayınlandı. Başka marketlere gitmenize gerek kalmayacak! İşte indirime giren ürünlerin tam listesi...