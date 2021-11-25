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Haberler Ekonomi Yarın sona eriyor! Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel kataloğu yayında! Çay, şeker, mercimek, tarhana, yağ, et, yoğurt salça, turşu...

Yarın sona eriyor! Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel kataloğu yayında! Çay, şeker, mercimek, tarhana, yağ, et, yoğurt salça, turşu...

Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel kataloğu yayında! Efsane indirimler 26 Kasım'a kadar devam edecek. Tarım Kredi Kooperatif Market kataloğunda yok yok! 1000 gr Tiryaki Siyah Çay 31.90 TL'den, Taş Değirmen Keten Tohumu Yağı 21.50 TL'den, 2500 gr Kırmızı Mercimek 33.90 TL'den, 1000 gr Toz Şeker 5.90 TL'den satılıyor. Ev tarhanası isteyenlere de 1000 gr Doğal Ev Tarhanası 26.90 TL'den verilecek. Bu fırsat kaçmaz! İşte sıklıkla araştırılan kataloğun tamamı...

25.11.2021 09:07 - Son Güncelleme: 25.11.2021 09:08
Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel kataloğu yayında! 26 Kasım’a kadar devam edecek! Çay, şeker, mercimek, tarhana, yağ, et, yoğurt salça, turşu...

Tarım Kredi Kooperatif Market yeni kampanyasıyla diğer zincir marketleri geride bıraktı. 26 Kasım 2021 Cuma gününe kadar geçerli indirim yapıldığını duyurdu. Çay, şeker, mercimek, tarhana, yağ, et, yoğurt salça, turşu ve daha pek çok üründe muhteşem indirimlere gidildi. Vatandaşaların cebini rahatlatacak yeni Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel kataloğu yayınlandı. Başka marketlere gitmenize gerek kalmayacak! İşte indirime giren ürünlerin tam listesi...

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Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel kataloğu yayında! 26 Kasım’a kadar devam edecek! Çay, şeker, mercimek, tarhana, yağ, et, yoğurt salça, turşu...

80 gr Çoktat Tütsülenmiş Badem 14.95 TL
250 gr Kavrulmuş Fındık 22.95 TL
250 gr Siyah Kuru Üzüm 10.95 TL
1 Lt Donuk Sıkma Portakal Suyu 16.50 TL

Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel kataloğu yayında! 26 Kasım’a kadar devam edecek! Çay, şeker, mercimek, tarhana, yağ, et, yoğurt salça, turşu...

Bardak Süzen Poşet Çay 4.75 TL
1000 gr Tiryaki Siyah Çay 31.90 TL
Çubuk Çay Çeşitleri 6.90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel kataloğu yayında! 26 Kasım’a kadar devam edecek! Çay, şeker, mercimek, tarhana, yağ, et, yoğurt salça, turşu...

Ülker Caramio Karamelli Çikolata 1.75 TL
Torku Petibör Bisküvi 8.95 TL
Torku Çikolata Çeşitleri 3.75 TL

Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel kataloğu yayında! 26 Kasım’a kadar devam edecek! Çay, şeker, mercimek, tarhana, yağ, et, yoğurt salça, turşu...

Sütlü Fındık Kreması 16.90 TL
500 gr Sade Dondurma 16.90 TL
Taş Değirmen Çörek Oyu Yağı 42.50 TL
Taş Değirmen Üzüm Çekirdek Yağı 28.90 TL
Taş Değirmen Keten Tohumu Yağı 21.50 TL

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