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Yargıtay'dan flaş asgari ücret kararı! Vasıflı işçi asgari ücretle...

Milyonlarca çalışan asgari ücret görüşmelerini merakla beklerken Yargıtay'dan emsal bir karar çıktı. Milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, vasıflı bir işçinin büyükşehirlerde asgari ücretle yaşamasının hayatın olağan akışına ters olduğuna hükmetti.

24.10.2021 10:13 - Son Güncelleme: 24.10.2021 10:13
Yargıtay’dan flaş asgari ücret kararı! Vasıflı işçi asgari ücretle...

Hukuk bürosunda avukat katibi olarak çalışan genç, ücretlerinin ödenmediğini belirterek istifa etti. İş Mahkemesi'nin yolunu tutan katip, hukuk ofisinde sekreter olarak en son 4 bin TL net ücret ile çalıştığını kaydetti.

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Yargıtay’dan flaş asgari ücret kararı! Vasıflı işçi asgari ücretle...

İş sözleşmesini ücretinin aylardır ödenmemesi nedeniyle haklı sebeple feshettiğini belirten davacı katip, işyerinde tek çalışan olması nedeniyle yıllık izin kullanamadığını, kendi tuttuğu masraf ajandalarını gerçek ücretin ispatı amacıyla elinde tuttuğunu, işverenin kendisine istifa dilekçesi vermesi halinde alacaklarını ödeyeceğini beyan ettiğini, istifa dilekçesi vermediğini, haklarının ödenmediğini ileri sürerek kıdem tazminatı ile yıllık izin ve ücret alacaklarının faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.

Yargıtay’dan flaş asgari ücret kararı! Vasıflı işçi asgari ücretle...

Davalı avukat ise katibin asgari ücretle çalıştığını belirterek iddiaları yalanladı. Mahkeme davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı her iki taraf da temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Yargıtay’dan flaş asgari ücret kararı! Vasıflı işçi asgari ücretle...

İŞVERENİN ÜCRET BORDROSU OYUNU
Yargıtay kararında; işin vasıflı bir iş olmasının işçinin kıdemi yaşadığı şehir dikkate alındığında asgari ücretle çalışmasının yaşamın olağan akışına uygun olmadığı vurgulandı.

Yargıtay’dan flaş asgari ücret kararı! Vasıflı işçi asgari ücretle...

Çalışma yaşamında daha az vergi ya da sigorta pirimi ödenmesi amacıyla zaman zaman, iş sözleşmesi veya ücret bordrolarında gösterilen ücretlerin gerçeği yansıtmadığı görüldüğü hatırlatıldı.

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