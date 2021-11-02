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Yapımı zahmetli Türkiye için kıymetli! Gaziantep Oğuzeli'nde 10 bin ton nar ekşisi üretiliyor

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde üretilen yıllık 20 bin ton narın, 10 bin tonu nar ekşisi yapılarak sofralardaki yerini alıyor. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi İşaret alarak, Gaziantep'in Oğuzeli İlçesi adına tescillenen 'Nar Ekşisi' yapımı hummalı şekilde devam ediyor. Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, yapımı zahmetli olan nar ekşisinin tamamen doğal ve şifa kaynağı olduğunu söyledi.

DHA
02.11.2021 09:59 - Son Güncelleme: 02.11.2021 09:59
Yapımı zahmetli Türkiye için kıymetli! Gaziantep Oğuzeli’nde 10 bin ton nar ekşisi üretiliyor

Nar ekşisi yapımı, Gaziantep'in Oğuzeli İlçesinde kurulan Nar Atölyesinde başlandı. Ağırlıklı olarak kadınların çalıştığı merkezde çiftçilerin hasat ettikleri narlar sıkılıp su haline getiriliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yapımı zahmetli Türkiye için kıymetli! Gaziantep Oğuzeli’nde 10 bin ton nar ekşisi üretiliyor

SAATLERCE KAYNATILIYOR
Hasadı yapılarak ekşi ve tatlı olarak ayrılan narlar daha sonra taneleniyor. Taneleme işleminin ardından makine ile suyu çıkarılan nar, saatlerce kaynatılarak kıvam alması bekleniyor.

Yapımı zahmetli Türkiye için kıymetli! Gaziantep Oğuzeli’nde 10 bin ton nar ekşisi üretiliyor

İstenilen kıvama gelen nar suyu son olarak soğutularak nar ekşisine dönüşüyor. Yemek ve salataların vazgeçilmez lezzeti olan nar ekşisi daha sonra şişelenerek satışa sunuluyor.

Yapımı zahmetli Türkiye için kıymetli! Gaziantep Oğuzeli’nde 10 bin ton nar ekşisi üretiliyor

Türkiye için ayrı bir değeri olduğunu hatırlatan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, ilçede rekoltenin her yıl arttığını söyleyerek, Türkiye'de nar ekşisi konusunda söz sahibi olduklarını belirtti.

Yapımı zahmetli Türkiye için kıymetli! Gaziantep Oğuzeli’nde 10 bin ton nar ekşisi üretiliyor

Nar ekşisi yapımının oldukça zahmetli olduğunu ifade eden Kılıç, ilçede üretilen nar ekşisinin tamamen doğal ve şifa kaynağı olduğunu vurguladı.

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