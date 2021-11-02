Yapımı zahmetli Türkiye için kıymetli! Gaziantep Oğuzeli'nde 10 bin ton nar ekşisi üretiliyor
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde üretilen yıllık 20 bin ton narın, 10 bin tonu nar ekşisi yapılarak sofralardaki yerini alıyor. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi İşaret alarak, Gaziantep'in Oğuzeli İlçesi adına tescillenen 'Nar Ekşisi' yapımı hummalı şekilde devam ediyor. Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, yapımı zahmetli olan nar ekşisinin tamamen doğal ve şifa kaynağı olduğunu söyledi.
02.11.2021 09:59
- Son Güncelleme: 02.11.2021 09:59
Türkiye için ayrı bir değeri olduğunu hatırlatan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, ilçede rekoltenin her yıl arttığını söyleyerek, Türkiye'de nar ekşisi konusunda söz sahibi olduklarını belirtti.