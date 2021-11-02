BİM 6 Kasım 2021 aktüel kataloğu yayında! BİM hafta sonu indirimleri belli oldu! Elektronik, züccaciye, tekstil ürünleri...

BİM 6 Kasım 2021 aktüel kataloğu yayınlandı. 5 Kasım'dan itibaren geçerli BİM indirimli ürünlerini almak isteyenler aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. Kataloğa göz atmadan alışverişe çıkmak isteyemeyen vatandaşlar bu hafta BİM'de hangi ürünlerin kaç TL'den satılacağını merak ediyor. Bebekler, çocuklar, gençler her yaştan kadın ve erkekler için tüm ihtiyaç ürünleri bu hafta BİM'de en uygun fiyatıyla satışa sunulacak. İşte BİM hafta sonu indirimleri...