BİM 6 Kasım 2021 aktüel kataloğu yayında! BİM hafta sonu indirimleri belli oldu! Elektronik, züccaciye, tekstil ürünleri...
BİM hafta sonu indirimleri belli oldu. Aktüel ürünler kataloğunun yayınlanmasıyla BİM'de bu hafta hangi ürünlerin indirimde olduğu açığa çıktı. Vatandaşlar her hafta market market dolaşarak en uygun en kaliteli ürünleri bulmaya çalışıyor. Bu hafta marketleri dolaşmanıza gerek kalmadı! BİM 6 Kasım 2021 aktüel kataloğu yayında! Ucuza poşetlerinizi doldurmak istiyorsanız BİM mağazalarına uğramayı unutmayın. İşte elektronik, züccaciye, ve tekstil ürünleri...
02.11.2021 10:08
- Son Güncelleme: 02.11.2021 10:08
BİM 6 Kasım 2021 aktüel kataloğu yayınlandı. 5 Kasım'dan itibaren geçerli BİM indirimli ürünlerini almak isteyenler aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. Kataloğa göz atmadan alışverişe çıkmak isteyemeyen vatandaşlar bu hafta BİM'de hangi ürünlerin kaç TL'den satılacağını merak ediyor. Bebekler, çocuklar, gençler her yaştan kadın ve erkekler için tüm ihtiyaç ürünleri bu hafta BİM'de en uygun fiyatıyla satışa sunulacak. İşte BİM hafta sonu indirimleri...