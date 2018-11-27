Yapılandırılmış vergi borcu olanlar dikkat! Son gün 30 Kasım

Yapılandırılmış vergi, prim ve trafik cezası borcu olanlar için kritik tarih 30 Kasım 2018. Bu tarihe kadar ikinci taksidini ödemeyen vatandaşlar hakkını kaybedecek. Diğer yandan tüm borcunu bu tarihe kadar ödeyenler ise yüzde 50 indirimden yararlanacak.

27 Kasım 2018 Salı, 10:01:32 Güncelleme: 10:10:04
Yapılandırılmış vergi borcu olanlar dikkat! Son gün 30 Kasım

Vatandaşa, 31 Mart 2018'den öncesine ait vergi, prim, trafik cezası gibi borçlar için yapılandırma hakkı tanıyan af yasası, mayısta yürürlüğe girmişti. 18 Mayıs'ta başlayan başvuru süresi 27 Ağustos'ta, ilk taksit ödeme süresi de 1 Ekim'de dolmuştu.

Yapılandırılmış vergi borcu olanlar dikkat! Son gün 30 Kasım

Bu ilk dönemde peşin ödemeye borç tutarında yüzde 90 indirim fırsatı sağlanmıştı. Halen devam eden ikinci taksit ödemelerinde ise süre 30 Kasım'da doluyor.

Yapılandırılmış vergi borcu olanlar dikkat! Son gün 30 Kasım

ANAPARADAN İNDİRİM
Birinci taksiti zamanında ödeyen vatandaşlar, kalan taksit tutarının tamamını ikinci taksit döneminde peşin öderse, hesaplanan enflasyon farkının yüzde 50'si alınmayacak. Trafik gibi idari para cezalarının 'aslından' ise yüzde 12.5 oranında indirim sağlanacak. Bu fırsatı kaçırmayın! Yapılandırmanın bozulmaması ve hakkın yanmaması için ise ilk iki taksitin zamanında ve eksiksiz ödenmesi şart.

Yapılandırılmış vergi borcu olanlar dikkat! Son gün 30 Kasım

İLKİNİ KAÇIRANLAR...
İlk iki taksiti zamanında ödemeyenler tüm hakkını kaybediyor. Böylece, ödeme nispetinde kalkan haciz geri geliyor, başka bir muafiyet varsa hak kaybediliyor.

Yapılandırılmış vergi borcu olanlar dikkat! Son gün 30 Kasım

1 Ekim'de sona eren ilk taksit ödeme döneminde peşin ödeme seçeneğini tercih etmekle birlikte, 15 Ekim'e kadar ödeme yapamayanlar da borçlarını 30 Kasım'a kadar ödeyip yüzde 50 indirim alabilir.

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