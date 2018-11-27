Yapılandırılmış vergi borcu olanlar dikkat! Son gün 30 Kasım

Yapılandırılmış vergi, prim ve trafik cezası borcu olanlar için kritik tarih 30 Kasım 2018. Bu tarihe kadar ikinci taksidini ödemeyen vatandaşlar hakkını kaybedecek. Diğer yandan tüm borcunu bu tarihe kadar ödeyenler ise yüzde 50 indirimden yararlanacak.

27 Kasım 2018 Salı, 10:01:32 Güncelleme: 10:10:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





