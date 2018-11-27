Yapılandırılmış vergi borcu olanlar dikkat! Son gün 30 Kasım
Yapılandırılmış vergi, prim ve trafik cezası borcu olanlar için kritik tarih 30 Kasım 2018. Bu tarihe kadar ikinci taksidini ödemeyen vatandaşlar hakkını kaybedecek. Diğer yandan tüm borcunu bu tarihe kadar ödeyenler ise yüzde 50 indirimden yararlanacak.
27 Kasım 2018 Salı, 10:01:32 Güncelleme: 10:10:04
ANAPARADAN İNDİRİM
Birinci taksiti zamanında ödeyen vatandaşlar, kalan taksit tutarının tamamını ikinci taksit döneminde peşin öderse, hesaplanan enflasyon farkının yüzde 50'si alınmayacak. Trafik gibi idari para cezalarının 'aslından' ise yüzde 12.5 oranında indirim sağlanacak. Bu fırsatı kaçırmayın! Yapılandırmanın bozulmaması ve hakkın yanmaması için ise ilk iki taksitin zamanında ve eksiksiz ödenmesi şart.
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