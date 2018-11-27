Çalışanların maaşlarına ne kadar zam yapılacak? 2019 maaş zam oranı ne kadar olacak?

Milyonlarca özel sektör çalışanı Ocak ayının yaklaşması ile birlikte maaşlarına yapılacak zam oranını da merak etmeye başladı. Özel sektörün ortalama zam beklentisi Eylül 2018'de yüzde 16 iken bu rakam Ekim 2018'de yüzde 22 olarak belirlendi. Çalışanlar yüzde 25'lere dayanan enflasyon oranı ile birlikte maaşlarına bu ölçüde bir zam bekliyorlar. Peki 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Çalışanların zam oranı ne kadar olacak? İşte özel sektör çalışanlarının zam beklentileri...

27 Kasım 2018 Salı, 14:53:15 Güncelleme: 15:02:24
Çalışanların maaşlarına ne kadar zam yapılacak? 2019 maaş zam oranı ne kadar olacak?

İş dünyasındaki ücret, zam eğilimleri ve yan haklar uygulamalarını ortaya koyan '2019 Ücret ve Yan Haklar Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı.

Çalışanların maaşlarına ne kadar zam yapılacak? 2019 maaş zam oranı ne kadar olacak?

385 firmanın katıldığı araştırmaya göre, enflasyon beklentisi ile birlikte ücret artışı beklentisi de arttı.

Çalışanların maaşlarına ne kadar zam yapılacak? 2019 maaş zam oranı ne kadar olacak?

Türkiye'den hızlı tüketim ürünleri, perakende, dayanıklı ürünler, enerji, teknoloji, ilaç, kimya ve kağıt, hizmet, üretim, lojistik, sigorta gibi farklı sektörlerden, ağırlıklı olarak uluslararası firmaların katılımı ile gerçekleşen araştırmanın sonuçlarına göre; özel sektörün Eylül 2018'de yüzde 16 olarak öngördüğü 2019 ücret artış oranı beklentisi, Ekim 2018 itibariyle ortalama yüzde 22 olarak gerçekleşecek.

Çalışanların maaşlarına ne kadar zam yapılacak? 2019 maaş zam oranı ne kadar olacak?

EMEK YOĞUN SEKTÖRLERDE ÜCRET ARTIŞI DAHA YÜKSEK OLACAK
Araştırmanın sektörel dağılımına bakıldığında madencilik ve metal yüzde 28, otomotiv yan sanayi yüzde 26, enerji yüzde 26, üretim yüzde 24 ve lojistik, yüzde 23 ile Türkiye ortalamasının üstünde ücret artış beklentisi olan sektörler olarak karşımıza çıkıyor.

Çalışanların maaşlarına ne kadar zam yapılacak? 2019 maaş zam oranı ne kadar olacak?

FİRMALAR 2019'DA EK İSTİHDAM SAĞLAYACAK
2019 Ücret ve Yan Haklar Araştırması'nın sonuçlarının sonuçlarına göre; 2019 yılında firmaların yüzde 50'lik bir bölümü çalışan sayısını artırmayı düşünüyor.

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