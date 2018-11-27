Çalışanların maaşlarına ne kadar zam yapılacak? 2019 maaş zam oranı ne kadar olacak?

Milyonlarca özel sektör çalışanı Ocak ayının yaklaşması ile birlikte maaşlarına yapılacak zam oranını da merak etmeye başladı. Özel sektörün ortalama zam beklentisi Eylül 2018'de yüzde 16 iken bu rakam Ekim 2018'de yüzde 22 olarak belirlendi. Çalışanlar yüzde 25'lere dayanan enflasyon oranı ile birlikte maaşlarına bu ölçüde bir zam bekliyorlar. Peki 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Çalışanların zam oranı ne kadar olacak? İşte özel sektör çalışanlarının zam beklentileri...

27 Kasım 2018 Salı, 14:53:15 Güncelleme: 15:02:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





