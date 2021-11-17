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Yakacak yardımı için başvurular e-devletten alınmaya başlandı! Kış desteği almak isteyenlere müjde! Bakan Yanık açıkladı: 2,5 milyar...

Her yıl devlet tarafından durumu olmayan vatandaşlara kış ayları için maddi destek sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın, ihtiyaç sahibi vatandaşların yakacak ve elektrik giderleri için toplam 2,5 milyar lira yardım verileceğini açıklamasının ardından binlerce kişi detayları araştırmaya başladı. Kara kışın kapıya dayanmasıyla birlikte vatandaşlar yakacak gibi kış desteklerinden faydalanmanın yollarını arıyor. Peki; Kömür yardımı ne zaman dağıtılacak? Yakacak yardımı nasıl alınır? İşte e-devlet kış desteği başvuru ekranı...

17.11.2021 14:33 - Son Güncelleme: 17.11.2021 14:33
Yakacak yardımı için başvurular e-devletten alınmaya başlandı! Kış desteği almak isteyenlere müjde! Bakan Yanık açıkladı: 2,5 milyar...

Kışın nasıl ısınacağını kara kara düşünen maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan yüzleri güldürecek bir açıklama geldi. Bakan Yanık, ihtiyaç sahiplerine kış yardımı yapılacağını duyurdu. Kış boyunca bu vatandaşların yakacak ve elektrik giderlerine destek olmak için toplamda 2,5 milyar lira yardım vereceklerini müjdeledi. İşte yardımdan yararlanmak için ayrıntılı bilgiler...

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Yakacak yardımı için başvurular e-devletten alınmaya başlandı! Kış desteği almak isteyenlere müjde! Bakan Yanık açıkladı: 2,5 milyar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yardıma muhtaç hanelere düzenli şekilde yardımlarını sürdürüyor. Bu kış yakacak yardımı ile ihtiyaç sahiplerine, toplam değeri 1,6 milyar TL'ye ulaşan kömür dağıtılacak.

Yakacak yardımı için başvurular e-devletten alınmaya başlandı! Kış desteği almak isteyenlere müjde! Bakan Yanık açıkladı: 2,5 milyar...

Kış bitene kadar yapılacak yakacak dağıtım işlemlerinin maliyeti 40 milyon TL'yi bulacak. Bakan Yanık, "Tüm Türkiye'de bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla hızlı ve etkin bir şekilde ihtiyaç sahiplerimize bu dağıtımı gerçekleştireceğiz." dedi.

Yakacak yardımı için başvurular e-devletten alınmaya başlandı! Kış desteği almak isteyenlere müjde! Bakan Yanık açıkladı: 2,5 milyar...

ELEKTRİK DESTEĞİ 6 MİLYAR TL'YE ULAŞTI!

İhtiyaç sahibi vatandaşların elektrik faturalarına da destek olunuyor. Elektrik Tüketim Desteği'nde 2019'dan bugüne kadar yapılan yardım 6 milyar TL'ye ulaştı. Kasım dahil önümüzdeki 4 ayda Bakanlık yaklaşık 920 milyon TL elektrik tüketim desteği verecek.

Yakacak yardımı için başvurular e-devletten alınmaya başlandı! Kış desteği almak isteyenlere müjde! Bakan Yanık açıkladı: 2,5 milyar...

Bakan Yanık, desteklerin kış mevsimi boyunca süreceğini, özellikle kış mevsimi boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklere ayrı özen gösterdiklerini söyledi.

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