Yakacak yardımı için başvurular e-devletten alınmaya başlandı! Kış desteği almak isteyenlere müjde! Bakan Yanık açıkladı: 2,5 milyar...

Kışın nasıl ısınacağını kara kara düşünen maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan yüzleri güldürecek bir açıklama geldi. Bakan Yanık, ihtiyaç sahiplerine kış yardımı yapılacağını duyurdu. Kış boyunca bu vatandaşların yakacak ve elektrik giderlerine destek olmak için toplamda 2,5 milyar lira yardım vereceklerini müjdeledi. İşte yardımdan yararlanmak için ayrıntılı bilgiler...