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VGM gıda yardımı başvuruları başladı! Market ihtiyacı olana müjde! Hemen başvurun! Koli koli erzak dağıtılıyor...

Vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla Genel Müdürlüğü tarafından 81 il merkezinde kuru gıda yardımı veriliyor. Gıda yardımı başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında gıda yardımı nasıl alınır sorusu yer alıyor. Peki, gıda yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte VGM gıda ve erzak yardımı başvuruları...

takvim.com.tr
23.01.2023 17:23 - Son Güncelleme: 23.01.2023 17:23
VGM gıda yardımı başvuruları başladı! Market ihtiyacı olana müjde! Hemen başvurun! Koli koli erzak dağıtılıyor...

VGM tarafından verilen gıda yardımı için araştırmalar hızlandı. Market ihtiyacı olan vatandaşlar erzak ve gıda yardımı başvuruları hakkında detayları merak ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
VGM gıda yardımı başvuruları başladı! Market ihtiyacı olana müjde! Hemen başvurun! Koli koli erzak dağıtılıyor...

GIDA YARDIMI ŞARTLARI

1. Sosyal güvencesi bulunmayan veya hane geliri net asgari ücret miktarından fazla olmayanlar,

VGM gıda yardımı başvuruları başladı! Market ihtiyacı olana müjde! Hemen başvurun! Koli koli erzak dağıtılıyor...

2. 7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince aylık alanlar.

VGM gıda yardımı başvuruları başladı! Market ihtiyacı olana müjde! Hemen başvurun! Koli koli erzak dağıtılıyor...

GIDA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kuru gıda yardımı hizmetinden yararlanmak isteyen muhtaç kişiler aşağıda yer alan "Vakıflar Genel Müdürlüğü Aşevi ve Kuru Gıda Hizmeti Başvuru Formu"nu doldurmak suretiyle Bölge Müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabilirler. Yurtiçi kuru yardımı hizmetine başvuruda, çalışabilecek durumda olan 18-65 yaş arasındaki kişilerden Türkiye İş Kurumu iş başvurusu kaydı istenir.

VGM gıda yardımı başvuruları başladı! Market ihtiyacı olana müjde! Hemen başvurun! Koli koli erzak dağıtılıyor...

GIDA YARDIMI BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

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