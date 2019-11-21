Vergi rekortmenlerinde dikkat çeken rakam! İlk 100'ün 57'si...
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan 2018'in vergi rekortmenleri listesinde ilk 100 belli oldu. En çok vergi veren 100 mükelleften 57'si adının gizli tutulmasını istedi. Listedeki ilk 2 isim de bu grup arasında yer alırken, 3'üncü sırada 54 milyon liralık vergi tutarı ile Rahmi Koç yer aldı. Vergi rekortmenleri listesinde 2009 yılında 20 kişi adının açıklanmasını istemezken, bu rakamın 2019'da 57'ye yükselmesi dikkat çekti.
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2018 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı. Gelir vergisi rekortmenleri listesinde 100 mükelleften 57'si isminin açıklanmasını istemedi. Geçen yıl isminin açıklanmasını istemeyen mükellef sayısı 53'tü.