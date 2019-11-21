Vergi rekortmenlerinde dikkat çeken rakam! İlk 100'ün 57'si...

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan 2018'in vergi rekortmenleri listesinde ilk 100 belli oldu. En çok vergi veren 100 mükelleften 57'si adının gizli tutulmasını istedi. Listedeki ilk 2 isim de bu grup arasında yer alırken, 3'üncü sırada 54 milyon liralık vergi tutarı ile Rahmi Koç yer aldı. Vergi rekortmenleri listesinde 2009 yılında 20 kişi adının açıklanmasını istemezken, bu rakamın 2019'da 57'ye yükselmesi dikkat çekti.

21.11.2019 11:17 - Son Güncelleme: 21.11.2019 11:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





