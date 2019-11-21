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Vergi rekortmenlerinde dikkat çeken rakam! İlk 100'ün 57'si...

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan 2018'in vergi rekortmenleri listesinde ilk 100 belli oldu. En çok vergi veren 100 mükelleften 57'si adının gizli tutulmasını istedi. Listedeki ilk 2 isim de bu grup arasında yer alırken, 3'üncü sırada 54 milyon liralık vergi tutarı ile Rahmi Koç yer aldı. Vergi rekortmenleri listesinde 2009 yılında 20 kişi adının açıklanmasını istemezken, bu rakamın 2019'da 57'ye yükselmesi dikkat çekti.

21.11.2019 11:17 - Son Güncelleme: 21.11.2019 11:17
Vergi rekortmenlerinde dikkat çeken rakam! İlk 100'ün 57'si...

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2018 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı. Gelir vergisi rekortmenleri listesinde 100 mükelleften 57'si isminin açıklanmasını istemedi. Geçen yıl isminin açıklanmasını istemeyen mükellef sayısı 53'tü.

Vergi rekortmenlerinde dikkat çeken rakam! İlk 100'ün 57'si...

En fazla gelir vergisi beyan eden mükellefler listesinin ilk iki sırasındaki rekortmenler isimlerinin açıklanmasını istemezken, Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Mustafa Rahmi Koç 54 milyon 169 bin 334 lirayla listede üçüncü sırada yer aldı.

Vergi rekortmenlerinde dikkat çeken rakam! İlk 100'ün 57'si...

İLK 10'DAKİ İSİMLER
2017 yılı listesinin zirvesinde bulunan ve 2018'in haziran ayında hayatını kaybeden ENKA Şirketler Grubu Onursal Başkanı Şarık Tara 2018 listesinde 36 milyon 215 bin 996 lira vergiyle 4'üncü sırada yer aldı.

Vergi rekortmenlerinde dikkat çeken rakam! İlk 100'ün 57'si...

Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak ise 2017'de 12'nci sırada yer alırken, 2018 rekortmen listesinde 35 milyon 236 bin 977 lira vergiyle 5'inci sıraya yükseldi.

Vergi rekortmenlerinde dikkat çeken rakam! İlk 100'ün 57'si...

Mehmet Sinan Tara 26 milyon 221 bin 783 lira, Suna Kıraç 32 milyon 197 bin 789 lira, Mehmet Ömer Koç ise 29 milyon 280 bin 745 liralık vergiyle ilk 10'daki yerlerini korudu.

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