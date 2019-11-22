Erken emekli olma isteyenler dikkat! 31 Aralık'tan sonra... Doğum ve askerlik borçlanması başvuru şartları nedir?
Erken emekli olma isteyenler dikkat! 31 Aralık'tan sonra... Milyonlarca vatandaş SGK tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi halinde SSK ve Bağ-Kur üzerinden emekli maaşı alıyor. Fakat birçok kişi yaş şartı veya prim eksiği nedeniyle emekli olamıyor. Emekli olmak için istenen yaş şartını karşılamayanlar EYT düzenlemesi çıkmaz ise yaşı beklemek zorunda. Ancak bu ödemelerin ücretleri her yıl artıyor. 31 Aralık'a kadar borçlanma yapanlar daha ucuza emekli olacaklar. Peki, erken emeklilik son dakika var mı? Yıpranma payı kimleri kapsıyor? Yıpranma hakkı nedir? Sigortasız günler erken emeklilik için sayılır mı? Erken emeklilik şartları neler? İşte erken emeklilik fırsatları...
Erken emeklilik yüz binlerce kişinin hayali... Yaş nedeniyle emekli olamayanlar EYT düzenlemesi bekliyor. Ancak EYT şimdilik ok da olası görülmüyor. EYT için her türlü araştırma ve formül denenirken, maliyetlerde düşüş sağlanamadı. Ancak prim eksiği nedeniyle emekli olamayanlar, yaşa takılanlara göre daha şanslı. Doğum borçlanması, askerlik borçlanması ve yıpranma hakkı ile prim eksikleri kolayca tamamlanabiliyor. Toplu ödeme ile emekli maaşı bağlanabiliyor. Birçok kişinin başvurduğu borçlanmalar yıl aşırı fiyat farklılıkları gösteriyor. Bu yıl borçlanma ile emekli olacaklar günlük olarak 20,87 TL gibi bir ücret ödüyor. 1 Ocak'tan itibaren bu ücret artış gösterecek. Peki, doğum borçlanması, askerlik borçlanması şartları neler? İşte detaylar...
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BORÇLANMA MALİYETİ BU YIL 27.28 TL
Askerlik ve doğum borçlanması yaparak, emekliliğini erkene çekmek isteyenler sene sonuna kadar ucuz borçlanabilir. Bu yıl için günlük 27.28 lira ödeyerek hizmet borçlanması yapılabilir. 2020'de asgari ücret artacağından askerlik ve doğum borçlanmasının da maliyeti yükselecek.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Yılın son günleri yaklaşıyor, askerlik ve doğum borçlanması yapacak olanlar sene sonuna kadar ucuz borçlanabilirler. Neye göre ucuz? 2020'ye göre. Borçlanma demek, sigortalıların, çalışamadıkları döneme ait sosyal güvenlik primlerini, sonradan borçlanarak ödemesi anlamına geliyor. Buna da hizmet borçlanması deniyor ve çalışanlara bu hak tanınıyor. Hizmet borçlanması yapılarak, emeklilikte ödenmesi gereken prim gün sayısını öne çekmek ve bu sayede de erken emekli olmak mümkün.
İster SSK'lı çalışın, ister memur statüsünde, isterse de Bağ-Kurlu olun tüm çalışanlar borçlanabilir. Bu çerçevede de çalışan kadınlar doğum borçlanması ve erkekler de askerlik borçlanması yapabilir. Bunların dışında Türk vatandaşları, yurtdışında çalıştıkları süreleri de belli şartlar içinde borçlanabiliyorlar ama geçtiğimiz aylarda yapılan yani bir düzenleme ile gurbetçilerin borçlanma şartları ağırlaştırıldı; dolayısıyla bu konuya şimdilik girmeyeceğim.
Borçlanmada dikkat edilecek birkaç husus var. Birincisi, borçlanmak için prim eksiğiniz bulunması gerekiyor. İkincisi, kimileri, emekli aylığını artırmak için borçlanıyor ancak bu tüm çalışanların emekli aylığı artacak anlamına gelmiyor.
2020'DE ARTACAK
Peki, borçlanma tutarı nedir? Hem doğum hem de askerlik borçlanması, asgari ücrete göre belirleniyor ve her yıl asgari ücretteki değişikliğe göre borçlanma miktarı da artıyor. Borçlanma karşılığında ödenecek en düşük tutar asgari ücretin yüzde 32'si, en yüksek tutar da asgari ücretin yüzde 32'sinin 7.5 katı.
Kişiler bu rakamlar arasında kendi belirledikleri tutar üzerinden borçlanabilir. Bugünkü asgari ücret üzerinden hesaplarsak, 2019 yılı için asgari ücret 2.558.40 lira olduğundan, en düşük aylık 818.68 lira, günlük de 27.28 lira. En yüksek de aylık 6.140.16 lira, günlük de 204.67 lira.